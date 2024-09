EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

The Platform Group AG: Ausbau des Bereichs Forst- und Gartentechnik



11.09.2024 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





The Platform Group AG: Ausbau des Bereichs Forst- und Gartentechnik



Düsseldorf, 11. September 2024. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1 , "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat den Anteil an der Gesellschaft Simon-Profi-Technik GmbH, Kaiserslautern, sowie an der Plattform Motorprofi.com auf 100% erhöht. Per September 2024 wurde ein Vertrag über die restlichen Anteile mit den Gesellschaftern unterzeichnet. Das Closing wird für Dezember 2024 erwartet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Hauptpartner der Plattform Motorprofi sind Stihl, Husqvarna, Honda, Stiga sowie Makita und Sabo. Darüber wurde per Asset Deal das Unternehmen Angermeier Garten- und Forsttechnik, Pirmasens, durch die Simon-Profi-Technik GmbH übernommen. Signing und Closing erfolgten im September 2024. Angermeier Garten- und Forsttechnik beschäftigt Mitarbeiter am Standort Pirmasens und verkauft Markenprodukte online über die Plattform Motorprofi.com.



Tobias Musolf, Geschäftsführer bei Simon-Profi-Technik: "Wir freuen uns sehr, unsere Plattform weiter auszubauen und den Bereich Forst- und Gartentechnik zu stärken. Seit der Übernahme durch TPG haben wir den Händler- und Produktbestand deutlich ausgebaut. Unser Ziel ist es, als Partner für Fachhändler und Hersteller gemeinsam zu wachsen. Unser hochwertiges Markenangebot werden wir künftig deutlich ausbauen und das Service-Angebot für Onlinekunden ausbauen. Die Übernahme von Angermeier ist ein wichtiger Schritt in dieser Richtung."



Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group AG: "Das Segment Freight Goods bauen wir seit dem Jahr 2022 deutlich aus. Die Übernahme von Angermeier Garten- und Forsttechnik stärkt unsere Aktivitäten in diesem Bereich. Und die Anteilserhöhung auf 100% bei Simon-Profi-Technik zeigt unsere Sichtweise auf die Branche: Mit einer spezialisierten Plattform kann man dort profitabel wachsen und die Branche bietet viele Möglichkeiten, antizyklisch zu kaufen."



The Platform Group AG: The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 22 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 16 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Seit dem Jahr 2020 wurden über 25 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen. Im Jahr 2023 wurde ein pro-forma Umsatz von 441 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 22,6 Mio. Euro realisiert.



Kontakt: Investor Relations

Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com



11.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com