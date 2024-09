NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen. Damit gab Analystin Elodie Rall in ihrem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar ihren positiven Erwartungen für den Konzern im laufenden Halbjahr Ausdruck. Ihre fundamentale Einstufung bleibt bei einem Kursziel von 145 Euro "Overweight". Seit Jahresbeginn hinke der europäische Infrastruktursektor dem Markt hinterher, und vor allem die französischen Titel müssten sich noch von den Auswirkungen der vorgezogenen heimischen Parlamentswahl erholen. Der Konzessions- und Baukonzern Vinci könnte unter anderem von einer anstehenden Entscheidung über die Rechtmäßigkeit einer Branchensteuer in Frankreich, dem Kapitalmarkttag im November und Geschäftszahlen profitieren./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2024 / 20:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2024 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000125486

© 2024 dpa-AFX-Analyser