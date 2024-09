Letzte Woche hielt Staige One ("Staige") eine überzeugende und gut besuchte Präsentation auf der Herbstkonferenz in Frankfurt. CEO Jan Taube gab Einblicke in den Investment Case des Unternehmens, der auf der innovativen KI-Sportvideotechnologie, der umfassenden Digitalisierung des Amateursports und dem enormen Wachstumspotenzial für die Zukunft basiert, nicht zuletzt nach dem erfolgreichen Wechsel zu einem hoch skalierbaren B2B-Geschäftsmodell. Allein ein Großauftrag aus China mit einem Volumen von bis zu EUR 10 Mio. sorgt für Sichtbarkeit und stetiges Umsatzwachstum bis 2029. Weitere Partnerschaften mit renommierten Fußballvereinen sowie die Expansion in angrenzende Sportkategorien bilden die Basis für ein CAGR-Wachstum von >50% (23-26E). Ein geplantes Uplisting auf Xetra sowie eine potenzielle Erhöhung des Streubesitzes durch eine neue Kapitalerhöhung sollten ein Investment in Staige für institutionelle Investoren möglich machen. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 6,00. Am 17. September wird die mwb einen Online-Roundtable mit CEO Jan Taube veranstalten. Registrieren Sie sich hier: https://research-hub.de/events/registration/2024-09-17-11-00/SPC-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Staige%20One%20AG





