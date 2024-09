EQS-Ad-hoc: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung/Produkteinführung

MOBOTIX AG: MOBOTIX gibt Jahresprognose von 50 bis 51 Mio. € Umsatz bekannt und konzentriert sich auf Marktchancen mit KI-Lösungen



11.09.2024 / 12:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



MOBOTIX kündigte im Mai 2024 den neuen Mittelfristplan (MTP) an, der sich auf Lösungen für spezifische vertikale Märkte fokussiert, basierend auf deutscher Qualität und Cybersicherheit.



Das Unternehmen hat im Rahmen des MTP im Laufe des Geschäftsjahres eine schlankere Organisationsstruktur implementiert, die schnellere Entscheidungen und Entwicklungen hinsichtlich der Transformation zum Softwaregeschäftsmodell und Vertikalmarktlösungsfokus gewährleisten.



Die jährlichen betrieblichen Aufwendungen wurden in diesem Geschäftsjahr um mehr als 5 Mio. € im Vergleich zum letzten Geschäftsjahr gesenkt, insbesondere die Gehaltskosten um 3,7 Mio. €. Die Investitionen wurden im Geschäftsjahr 2023/24 von weniger profitablen Produktgruppen auf die Entwicklung von Software mit Schwerpunkt Analytik und künstlicher Intelligenz konzentriert, die erweiterte Marktchancen mit höheren Deckungsbeiträgen in ausgewählten vertikalen Märkten wie Industrie, kritische Infrastruktur, Gesundheitswesen, Energie bieten.



Zur Unterstützung der Umstellung wurden weitere Vertriebs- und Marketingmitarbeiter für ausgewählte Vertriebsregionen eingestellt. Die Implementierung weiterer digitaler Kundenplattformen steht kurz vor dem Abschluss.



Der veröffentlichte MTP sieht für die nächsten Jahre zusätzlich zu den bestehenden Produktlinien Investitionen in vorgenannte Softwarebereiche vor, die insbesondere auf der neuen MOBOTIX-ONE-Kameraplattform basieren.



Die neue MOBOTIX-ONE-Kameraplattform wurde nach einigen Verzögerungen Ende August 2024 am Markt eingeführt. Die ersten Auslieferungen waren dementsprechend verspätet. Weitere Auswirkungen auf die Auslieferung von im September 2024 geplanten Kundenaufträgen sind daher abzusehen. Aus diesem Grund werden die Produktionskapazitäten in den ersten Monaten des Geschäftsjahres 2024/25 erhöht.



MOBOTIX bestätigt daher eine für das Geschäftsjahr 2023/24 Jahresumsatzprognose von 50 bis 51 Mio. € gegenüber der im Juli 2024 veröffentlichten Jahresumsatzprognose von 54 bis 56 Mio. €. Das EBIT wird auf -1,7 bis -2,3 Mio. € bedingt durch vorgenannte verzögerte Auslieferungen von MOBOTIX-ONE-Kameras geschätzt.



Der Anteil des Softwareumsatzes am Gesamtumsatz hat sich im bisherigen Geschäftsjahresverlauf auf 13,8% erhöht. Es wird erwartet, dass dieser Anteil im Rahmen der neuen Strategie bei einem profitablen Umsatzwachstum in neuen Marktsegmenten wie z. B. im Gesundheitswesen mit Lösungen für die wachsende Nachfrage nach Altenpflege, weiter steigen wird. Auch die Energiemärkte mit Lösungen für z.B. Batteriespeicherung haben sich im Einklang mit der Strategie entwickelt und somit die definierte Zielrichtung im MTP für die nächsten Jahre bestätigt.





Kontakt:

Klaus Kiener, CFO, +49 6302 9816-3003, klaus.kiener@mobotix.com



Ende der Insiderinformation



11.09.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com