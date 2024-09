ROUNDUP 2: HVB-Mutter Unicredit steigt bei Commerzbank ein - Kurssprung

FRANKFURT/MAILAND - Der Einstieg der italienischen Großbank Unicredit bei der Commerzbank befeuert Spekulationen über eine Übernahme des deutschen Rivalen. Die Italiener schlugen bei dem vor einer Woche angekündigten Verkauf von Aktien durch den Bund zu und kauften zudem Anteile am Markt. In Summe hält die Unicredit jetzt rund neun Prozent der Commerzbank-Aktien. Die Bank ließ offen, ob sie weiter aufstocken will. Um hier aber flexibel entscheiden zu können, will sie sich bei den Aufsehern die Genehmigung holen, den Anteil auch auf mehr als 9,9 Prozent ausbauen zu können. Am Dienstagabend hatte die Commerzbank zudem mitgeteilt, dass Chef Manfred Knof seinen Vertrag nicht verlängern wird. Die Commerzbank-Aktie stieg am Mittwoch um bis zu fast 18 Prozent auf 14,815 Euro.

ROUNDUP: H&M-Konkurrent Inditex legt deutlich zu - Kollektionen kommen gut an

ARTEIXO - Der Zara-Eigentümer Inditex hat zum Start der neuen Herbst-Winter-Saison nochmal einen Zahn zugelegt. Der wechselkursbereinigte Umsatz zwischen Anfang August und dem 8. September sei gegenüber dem Vorjahreszeitraum um elf Prozent gestiegen, teilte der H&M-Konkurrent am Mittwoch im spanischen Arteixo mit. Bei den Kunden sei die neue Herbst-Winter-Kollektion gut angekommen. Bereits die Frühjahr-Sommer-Linie hatte dem Unternehmen zufolge viele Abnehmer gefunden. Für die im EuroStoxx 50 notierte Aktie ging es bergauf: Mit einem Plus von knapp 3,1 Prozent lag das Papier am Vormittag an der Spitze des Index.

ROUNDUP: Biokraftstoff-Hersteller Verbio gibt verhaltenen Ausblick

LEIPZIG - Der Biokraftstoff-Hersteller Verbio blickt vorsichtig auf das bereits angelaufene neue Geschäftsjahr 2024/25. Für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) peile der Vorstand in den zwölf Monaten bis Ende Juni 120 bis 160 Millionen Euro an, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss in Leipzig mit. Der Mittelwert liege damit unter der Markterwartung. Analyst Constantin Hesse vom Analysehaus Jefferies zufolge liege dieser mit 140 Millionen deutlich unter dem Konsens.

ROUNDUP: Staatshilfen für kriselnde Meyer Werft beschlossen

BERLIN/HANNOVER - Die milliardenschwere Rettung der finanziell angeschlagenen Meyer Werft durch den Staat ist beschlossen. Sowohl der Haushaltsausschuss des Bundestags als auch der Haushaltsausschuss des niedersächsischen Landtags gaben grünes Licht für die Hilfen.

Verdi will gegen mögliche Übernahme der Commerzbank kämpfen

FRANKFURT/MAILAND - Die Gewerkschaft Verdi hat heftigen Widerstand gegen eine mögliche Übernahme der Commerzbank durch den italienischen Konkurrenten Unicredit angekündigt. Man werde sich "mit allen Mitteln" wehren, sagt Verdi-Gewerkschaftssekretär und Commerzbank-Aufsichtsrat Stefan Wittmann dem "Handelsblatt". Zur Begründung führt er die Übernahme der Münchener Hypovereinsbank im Jahr 2005 durch Unicredit an. Dort seien tausende Arbeitsplätze gestrichen und viele Kompetenzen nach Mailand abgezogen worden. "Wir wollen nicht das gleiche Schicksal erleiden wie die Hypo-Vereinsbank."

Kreise: Beteidigungsfirma GTCR erwägt milliardenschweren Stada-Kauf

BAD VILBEL - Die Beteiligungsgesellschaft GTCR erwägt Kreisen zufolge den milliardenschweren Kauf des deutschen Generikaherstellers Stada. Das Unternehmen befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen über eine mögliche Übernahme der Stada Arzneimittel AG, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen am späten Dienstagabend. GTCR versuche, die Bedingungen für ein Geschäft auszuhandeln, nachdem der konkurrierende Bieter Clayton Dubilier & Rice aus dem Rennen ausgeschieden sei.



Weitere Meldungen



-Ex-VW-Chef Diess lobt Blumes Sparkurs

-Ministerpräsident Weil fordert zügig Gespräche zu VW-Krise -VW-Betriebsrat: Werden um jeden Arbeitsplatz kämpfen

-ROUNDUP: BGH versagt Verbraucherschützern Rückzahlungsanspruch -Studie: Kosten für Elektro-Lkw müssen runter für CO2-Ziele -Infineon meldet Durchbruch bei wichtigem Halbleitermaterial -Aldi liefert sich Preiskampf mit britischen Supermarktketten -Flugtaxi-Pionier Lilium soll millionenschwere Staatsbürgschaft erhalten -Ex-Konzernchef Herbert Diess: VW muss Hausaufgaben machen -Festgeldzinsen sinken auf Tiefstand seit Frühjahr 2023 -ROUNDUP: KI, Energie, Licht - Innovative Projekte beim Zukunftspreis -Sicherheitsmarkt wächst - Messe 'Security' zeigt Neuheiten -BGH begrenzt Urheberrechte an einer Fototapete

-Festgeldzinsen sinken auf Tiefstand seit Frühjahr 2023°

