Die Jenoptik-Aktie verzeichnete am Dienstag einen leichten Aufwärtstrend an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel stieg der Kurs um 1,3 Prozent auf 27,16 Euro. Trotz der jüngsten Marktvolatilität zeigt sich das Wertpapier des Technologieunternehmens widerstandsfähig. Der Tageshöchststand wurde bei 27,24 Euro markiert, was das anhaltende Interesse der Anleger an der Aktie widerspiegelt.

Analysten sehen Potenzial

Experten bewerten die Jenoptik-Aktie weiterhin positiv. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 35,67 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 1,68 Euro je Aktie. Diese optimistische Einschätzung basiert auf den soliden Quartalsergebnissen des Unternehmens, das zuletzt einen Umsatzanstieg von 5,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal verzeichnete.

[...]

Hier weiterlesen