DJ PTA-Adhoc: 4SC AG: 4SC AG beschließt die Ausgabe neuer Aktien mit einem erwarteten Emissionserlös von ca. EUR 4 Millionen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Planegg-Martinsried (pta/11.09.2024/17:40) - Der Vorstand der 4SC AG ("4SC") (Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: VSC; ISIN: DE000A3E5C40) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zur Finanzierung der weiteren Entwicklung ihres Medikamentenprogramms durchzuführen.

Der Vorstand hat beschlossen, das Grundkapital der 4SC AG um EUR 792.080 von EUR 10.114.009 auf EUR 10.906.089 durch Ausgabe von 792.080 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien aus dem genehmigten Kapital mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 gegen Bareinlage zu erhöhen.

Die neuen Aktien werden in vollem Umfang vom Hauptaktionär der 4SC, der Santo Holding (Deutschland) GmbH, gezeichnet. Der Bezugspreis je neuer Aktie beträgt EUR 5,05. Das gesetzliche Bezugsrecht ist gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich auf ca. EUR 4 Mio.

Die Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am oder um den 17. September 2024 in das Handelsregister eingetragen werden. Der Handel mit den neuen Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 24. September 2024 aufgenommen.

------------------------- Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Jason Loveridge, CEO von 4SC, kommentiert: "Mit dieser neuen Investition unseres Hauptaktionärs verfügt 4SC über ausreichende Ressourcen, um die Anfragen der EMA nach zusätzlichen Informationen im Jahr 2024 in Bezug auf den Zulassungsantrag des Unternehmens für Resminostat (Kinselby) zu beantworten."

Zukunftsorientierte Informationen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und der Einschätzung von 4SC zum Veröffentlichungszeitpunkt entsprechen. Derartige zukunftsbezogene Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle von 4SC entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. 4SC übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu revidieren.

Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar.

Insbesondere stellt diese Ad-hoc-Mitteilung kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. In den Vereinigten Staaten dürfen Wertpapiere ohne Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act" ) bzw. eine Befreiung von der Registrierungspflicht weder angeboten noch verkauft werden. Die Aktien wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert.

Weder diese Ad-hoc Mitteilung noch eine Kopie hiervon darf direkt oder indirekt (in Gänze oder in Teilen) in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder in andere Länder, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, eingeführt, verbreitet, veröffentlicht oder übermittelt werden. Weder stellt diese Ad-hoc Mitteilung ein Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf, oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder ein Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung dar, noch soll sie (oder irgendein Teil von ihr) oder die Tastsache ihrer Verbreitung, die Grundlage eines darauf gerichteten Vertrages sein oder sich im Zusammenhang mit einem darauf gerichteten Vertrag darauf verlassen werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

4SC AG

ir-pr@4sc.com

Optimum Strategic Communications

Nick Bastin, Eleanor Cooper, Vareen Outhonesack

Telefon: +44 20 3922 0891

4SC@optimumcomms.com

Aussender: 4SC AG Adresse: Fraunhoferstr. 22, 82152 Planegg-Martinsried Land: Deutschland Ansprechpartner: Jason Loveridge Tel.: +49 89 700763-0 E-Mail: ir-pr@4sc.com Website: www.4sc.de

ISIN(s): DE000A3E5C40 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

