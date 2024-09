Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (TOKYO: 4063) (Hauptsitz: Tokio; Präsident: Yasuhiko Saitoh; im Folgenden "Shin-Etsu Chemical") hat den Schrumpfschlauch aus Silikonkautschuk des Typs ST-OR für die Abdeckung von Sammelschienen entwickelt, und zwar zum ersten Mal in der Branche

Eine Stromschiene ist ein leitfähiger Metallstreifen, der in der Regel aus Kupfer oder Aluminium besteht und für die Stromverbindung oder -verteilung verwendet wird. Stromschienen haben ein breites Anwendungsspektrum gefunden und werden nicht nur in Schalttafeln und Schaltschränken, sondern in letzter Zeit auch in Elektrofahrzeugen (EVs) und Hybridfahrzeugen (HEVs) eingesetzt.

Da sie hohen Strömen und Spannungen ausgesetzt sind, werden die Stromschienen mit Bändern, Schläuchen oder anderen isolierenden Teilen geschützt. Insbesondere Stromschienen, die in EVs und HEVs eingesetzt werden, müssen noch höheren Spannungen und Strömen standhalten und erfordern daher Isolierteile mit fortschrittlicheren Eigenschaften, einschließlich einer besseren elektrischen Isolierung und Wärmebeständigkeit.

Der von Shin-Etsu Chemical entwickelte wärmeschrumpfende Silikonkautschukschlauch für die Ummantelung von Stromschienen vom Typ ST-OR ist ein neues Produkt, das diese Anforderungen erfüllt. Die wichtigsten Merkmale des Produkts sind folgende:

Tohe elektrische Isolationseigenschaften, die dem Silikon eigen sind (Durchschlagfestigkeit: 28 kV/mm) Hervorragende Hitze- und Kältebeständigkeit, die eine stabile Leistung auch unter den härtesten Bedingungen ermöglicht (Betriebstemperaturbereich: -40°C bis +200°C) Leuchtendes Orange auf der Außenfläche, wodurch sich das Produkt für die isolierende Ummantelung von Stromschienen eignet, die als Alternative zu Hochspannungskabeln verwendet werden können Beibehaltung der für Silikonkautschuk typischen Flexibilität auch nach Wärmeschrumpfung Verfügbarkeit des Typs ST-TC-1 für thermische Schnittstellenanwendungen, der sich sowohl durch seine Wärmeleitfähigkeit (1,0 W/m-K) als auch durch seine elektrische Isolierung auszeichnet, wodurch er sich für die Ummantelung eines Heizteils zur Übertragung von Wärme an das Gehäuse eignet

Da unsere Schrumpfschläuche aus Silikonkautschuk bei Erwärmung leicht schrumpfen, kann man eine Silikonkautschukumhüllung mit hervorragender elektrischer Isolierung und Wärmebeständigkeit erreichen, indem man einfach ein Objekt mit dem Schlauch umhüllt und es erwärmt. Die Verwendung dieser Schläuche für die isolierende Umhüllung von Stromschienen wird zu einer höheren Zuverlässigkeit von Stromverteilungssystemen und zu Arbeits- und Zeiteinsparungen bei der Herstellung von Stromschienen beitragen.

Durch die Entwicklung und Lieferung von Silikonprodukten mit hoher Wertschöpfung auf der Grundlage der gesammelten technologischen Fähigkeiten und des Know-hows hilft Shin-Etsu Chemical seinen Kunden bei der Lösung ihrer Probleme und trägt zur Verwirklichung einer nachhaltigen Gesellschaft bei.

