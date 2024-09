Die Probleme und Herausforderungen im Autosegment sind den Aktionären bestens bekannt, und so sollte man vielleicht meinen, dass der Ausverkauf langsam zu seinem Ende finden und sich eine Stabilisierung abspielen könnte. Davon war im gestrigen Handel aber leider so gar nichts zu spüren.Angeheizt wurde stattdessen die schon fast deprimierende Stimmung im Segment, und das nicht zuletzt aufgrund der jüngsten Meldungen rund um Volkswagen (DE0007664039). Wie bereits in Aussicht gestellt, hat das Management die Kündigung von Beschäftigungsgarantien auf den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...