Staffelstab-Übergabe bei paragon - Neuer CFO

- Ralph Streitbürger, bisheriger Leiter Finanzen und Controlling, zum 01. Oktober 2024 zum CFO der paragon GmbH & Co. KGaA berufen

- Vorgänger Dr. Martin Esser gibt nach erfolgreicher Reduktion der Nettoverschuldung wie vorgesehen den Staffelstab weiter

- Wie angekündigt hat paragon die Konsolidierungsphase beendet und fokussiert sich nun verstärkt mit einer Wachstumsstrategie auf die Chancenverwertung in den nächsten Jahren

Die paragon GmbH & Co. KGaA [ISIN DE0005558696] hat heute bekanntgegeben, dass zum 01. Oktober 2024 ein Wechsel in der Position des CFOs ansteht. Herr Dr. Martin Esser wird sein Amt an seinen langjährigen Stellvertreter Herrn Ralph Streitbürger übergeben. Dieser Schritt war von langer Hand so geplant und wird durch die drastische Reduktion der Nettoverschuldung unter der Ägide von Dr. Esser nunmehr möglich.

Im Jahre 2019 hatte sich die paragon GmbH & Co. KGaA entschlossen, die hohe Nettoverschuldung von damals ca. 120 Mio. Euro durch einen harten Sparkurs und ein konsequent umgesetztes Maßnahmenpaket drastisch zu senken. Bereits 2020 war dieser Entschluss im Rahmen ...

