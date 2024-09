Der Frankfurter Flughafen verzeichnete im August einen erneuten Anstieg des Passagieraufkommens. Die Betreibergesellschaft Fraport meldete, dass rund 6,1 Millionen Fluggäste den Airport nutzten, was einem Zuwachs von 3,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat entspricht. Trotz dieses positiven Trends liegt das Passagieraufkommen noch etwa 12,1 Prozent unter dem Niveau des Vorkrisenjahres 2019. In den ersten acht Monaten des Jahres wurden insgesamt 40,87 Millionen Passagiere abgefertigt, eine Steigerung von 5,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Bemerkenswert ist auch der Anstieg des Frachtaufkommens, das im August um 10 Prozent auf 172.718 Tonnen zulegte.

Internationale Entwicklungen

Die internationalen Beteiligungsflughäfen des Fraport-Konzerns zeigten mehrheitlich positive Entwicklungen. Besonders hervorzuheben sind die Zuwächse in Ljubljana und an den 14 griechischen Regionalflughäfen. Allerdings gab es auch Herausforderungen: Die brasilianischen Flughäfen verzeichneten insgesamt einen Rückgang der Passagierzahlen, wobei der Flugbetrieb in einem Standort aufgrund schwerer Überschwemmungen seit Monaten eingestellt ist. Diese gemischte Entwicklung spiegelt die komplexe Situation wider, mit der Fraport auf internationaler Ebene konfrontiert ist.

