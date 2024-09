Das Biotech-Unternehmen enttäuscht seine Investoren mit Plänen, die Forschungsausgaben in den nächsten Jahren deutlich zu senken. Die Pipeline wird fokussierter, einzelne Programme komplett eingestellt. Bei Investoren kommt die Ankündigung nicht gut an, die Aktie verliert deutlich. Auf dem heutigen Investoren-Event lieferte das Biotech-Unternehmen ein Update zum Bereich Forschung und Entwicklung. Die Botschaft: Stärkerer Fokus und weniger Projekte. "Der Umfang unserer Pipeline in der Spätphase in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...