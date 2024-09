Aktie zieht an...: Gold: Der ultimative Gewinner in der Zeitenwende und Ihre große Investment-Chance! Jetzt KAUFEN!

Anzeige / Werbung

Die Zeichen stehen auf Gold! Nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, in seiner Rede in ‚Jackson Hole' eine deutliche Wende der Zinspolitik angedeutet hat, stehen die Märkte Kopf.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Goldbullen sind los! Die Analysten von Canaccord überschreiben ihre jüngste Analyse mit einer klaren Botschaft: "Gold: Die Zeit ist gekommen". Und das nicht ohne Grund! Denn die Zinssenkungen ab der kommenden Fed-Sitzung bis zum Jahresende sind für den Markt ausgemachte Sache.

Was bedeutet das für Sie? Historisch gesehen ist Gold der absolute Profiteur fallender Zinsen. Mit sinkenden Zinsen schwächt sich der US-Dollar, und Investoren fliehen in sichere Häfen - allen voran Gold. Kein Wunder also, dass der Goldpreis, der aktuell bei rund 2.555,- USD je Feinunze notiert, sich in Richtung neuer Allzeithochs aufmacht. Gold hat allein in den vergangenen 12 Monaten einen Anstieg von über 30 % hingelegt, und hat dennoch reichlich Luft nach oben!

Quelle: WallstreetOnline.de

Gold hat allein in den vergangenen 12 Monaten einen Anstieg von über 30 % hingelegt, und hat dennoch reichlich Luft nach oben! Noch besser sind aber Goldaktien. Diese haben den Anstieg noch nicht ansatzweise vollzogen und notieren deshalb historisch günstig! Sogar die großen Goldproduzenten sind massiv unterbewertet! Diese riesige Diskrepanz eröffnet ein unglaubliches Potenzial, vor allem für Aktien aus der zweiten und dritten Reihe! Eine Kursverdoppelung der großen Goldproduzenten ist realistisch, und für die Aktien aus der zweiten und dritten Reihe sind Vervielfachungen problemlos möglich.

Damit ist jetzt der Moment gekommen, in dem Sie sich positionieren sollten. Die Goldrallye ist noch lange nicht vorbei - sie hat vielmehr gerade erst begonnen! Wenn Sie von dieser historischen Chance maximal profitieren wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in Goldaktien zu investieren, und das am besten in Aktien von Miata Metals (WKN: A3EHXQ)! Dieses Unternehmen ist Ihre Goldene Gelegenheit im Herzen Surinams, wie Sie gleich sehen werden.

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung -

Miata Metals! Jetzt Einsteigen, bevor der große Goldrausch beginnt!

Mit Miata Metals (WKN: A3EHXQ), einem dynamischen und hochkarätig besetztem kanadischen Explorationsunternehmen, haben Sie die Gelegenheit, ganz am Anfang bei einer spektakulären Goldentdeckung dabei zu sein. Eine Entdeckung, die nicht nur das Potenzial hat, den Wert des Unternehmens explodieren zu lassen, sondern auch Ihr Portfolio zu revolutionieren.

Wenn Sie die spektakuläre Wertentwicklung von Founders Metals verpasst haben, ein Unternehmen, das seinen Aktienkurs innerhalb eines Jahres um unglaubliche 700 % und in etwa 2,5 Jahren um rund 1.100 %steigerte (von unter 0,30 CAD je Aktie auf über 3,10 CAD im Hoch, ausschließlich aufgrund herausragender Explorationsergebnisse mit massiven Goldgehalten), dann lesen Sie jetzt auf jeden Fall aufmerksam weiter! Denn wir präsentieren Ihnen die "Founders Metals 2.0"!

Quelle: Founders Metals

Aufgrund der Brisanz des Unternehmens haben wir Ihnen Miata Metals (WKN: A3EHXQ) bereits am 06. September diesen Jahres zum Kurs von 0,70 CAD kurz vorgestellt und ans Herz gelegt. Seitdem ist der Aktienkurs bereits um gut 10 % gestiegen.

Quelle: Stockcharts.com

Aber keine Angst, dass sind Minigewinne, die bei dem Potenzial dieses Unternehmens nicht ins "Renditegewicht" fallen. Denn Miata Metals (WKN: A3EHXQ) ist auf dem besten Weg, eine noch größere Erfolgsgeschichte zu schreiben als Founders Metals.

Ein Unternehmen mit MEGA-Potenzial!

Miata Metals (WKN: A3EHXQ) hat zwei hochgradige Goldprojekte im ressourcenreichen Surinam erworben: "Sela Creek' und "Nassau'. Diese beiden gigantischen Landpakete, die sich über eine Fläche von insgesamt 400 km² erstrecken, befinden sich im "Guayana-Schild', einer der goldreichsten Regionen der Welt.

Quelle: Miata Metals, bearbeitet JS Research

Seit Jahrhunderten wird in dieser Region handwerklich nach Gold geschürft, doch moderne Explorationstechniken kommen hier erst jetzt zum Einsatz - und direkt die ersten Ergebnisse sind überwältigend. Da Miata Metals (WKN: A3EHXQ) noch absolut unbekannt ist, Ihr Glück, wurden die MEGA-Explorations-Ergebnisse vom Markt auch noch nicht in den Aktienkurs eingepreist.

Sensationelle Bohrergebnisse beweisen es! Gold en masse schlummert im Boden!

Bereits die ersten Bodenproben von Miata Metals (WKN: A3EHXQ) im "Sela Creek'-Projekt haben direkt gewaltige Goldgehalte offenbart, die selbst die kühnsten Erwartungen weit übertroffen haben. Zu den Highlights gehören:

133,25 g/t Gold aus Gesteinsproben in der "Stranger Pit' - diese unglaublichen Zahlen zeigen ganz klar, dass Miata Metals auf einer wahrscheinlich regelrechten Goldmine sitzt.

39,20 g/t Gold im "Puma'-Zielgebiet, wo neue, unerschlossene Goldadern entdeckt wurden.

25,13 g/t Gold aus der Erweiterung von "Jon's Pit', einem weiteren, bisher unerforschten Teil des Projekts.

Quelle: Miata Metals

Diese Ergebnisse sind nicht nur beeindruckend - sie sind, wie wir finden, regelrecht bahnbrechend! Was diese Zahlen ausmacht, ist die Tatsache, dass keines dieser hochgradigen Zielgebiete bislang durch Bohrungen getestet wurde. Das bedeutet, das volle Potenzial dieser Goldvorkommen ist noch nicht einmal ansatzweise erfasst.

Quelle: Miata Metals

Sobald die ersten Bohrungen beginnen - was in den nächsten spätestens 55 Tagen geplant ist - können quasi die Ergebnisse jederzeit einschlagen, wie eine Bombe! Denn die dortigen Labore benötigen nuretwa zwei Wochen zur Auswertung der Kerne! Eine wahrhaftige Glanzleistung! Deshalb stehen die Zeichen auf einen baldigen und massiven Kursanstieg!

Das "Nassau'-Goldprojekt: eine weitere Atemberaubende Entdeckung in der Goldregion Surinames!

Der Erwerb des "Nassau'-Goldprojekts markierte einen weiteren gewichtigen Meilenstein für Miata Metals (WKN: A3EHXQ) und das internationale Goldgeschäft. Das 20.000 Hektar große Projekt, in naher Zukunft zu 100 % im Besitz von Miata, liegt unglaubicherweise nur 20 km südlich der weltweit renommierten "Merian' Goldmine von Newmont und nur 60 km östlich der "Rosebel'-Goldmine von Iamgold - beides Namen, die in der Branche für unermessliche Reichtümer und geologische Wunder stehen.

Ende Mai 2021 wurde vom damaligen Betreiber 79North auf dem "Nassau'-Goldprojekt eine atemberaubende neue Goldentdeckung verkündet, und zwar in einer Prospektion mit dem klangvollen Namen "Carbonara Grid'. In dieser Region wurde noch nie zuvor eine systematische Explorationdurchgeführt - kein einziges Goldvorkommen war bis dato bekannt. Und dann wurde sofort eine gewaltige Zone entdeckt, die gleich drei goldhaltige Vorkommen umfasst: "Brodino', "Arrabiata' und "Puttanesca'. Gesteinsproben untermauern die Goldentdeckung mit beeindruckenden Goldgehalten von bis zu 4,52 Gramm pro Tonne Gold!

Jon North, CEO von 79North, drückte es damals unmissverständlich und klar aus, als er sagte:

"Die Explorationsarbeiten am "Carbonara Grid' gehören zu den erfolgreichsten frühzeitigen Programmen, die ich jemals erlebt habe. Diese Entdeckung ist absolut einzigartig und geschah beinahe sofort nach Beginn der Explorationsarbeiten. Die riesige Zone hydrothermalen Quarzes, die wir vorgefunden haben, ist ein klarer Hinweis darauf, dass wir es mit einem potenziell gewaltigen Goldvorkommen zu tun haben."

Quelle: Miata Metals

Hydrothermales Quarz ist in der Geologie häufig eng mit Goldvorkommen verbunden - und diese Zone erstreckt sich schon auf unglaubliche 1.600 m Länge. Die Goldgehalte, gepaart mit der außergewöhnlichen Größe dieser Quarzvorkommen, lassen auf gigantisches Potenzial schließen.

Das "Carbonara Grid'-Areal selbst ist ein Gebiet von 300 Hektar, das strategisch nur 20 km von der "Merian'-Goldmine entfernt liegt. Über die letzten Jahre hinweg begannen bereits extensive alluviale Goldschürfungen in dieser Region - ein sicheres Zeichen dafür, dass die oberflächennahen Goldvorkommen ein enormes Muttervorkommen im Untergrund vermuten lassen. Die Gesteinsprobenaus dieser Zone zeigen durchgängig Goldgehalte, die weit über dem Branchendurchschnitt liegen - ein klares Indiz dafür, dass hier einer der bedeutsamsten neuen Goldfunde des "Guiana Shields' gefunden wurde.

Miatas (WKN: A3EHXQ) "Nassau'-Projekt steht noch ganz am Anfang einer spektakulären Entdeckungsreise - eine, die das Potenzial hat, nicht nur die Investoren, sondern die gesamte Goldindustrie in Staunen zu versetzen. Die "Carbonara'-Zone könnte nach derzeitigen Daten eines der größten und reichsten Goldvorkommen der Region werden.

Warum jetzt Miata Metals?

Da sich das Unternehmen genau in der gleichen Phase wie Founders Metals vor etwa zweieinhalb Jahren befindet und ein doppelt so großes Landpaket mit vielversprechendere Vorkommen besitzt, kann der Aktienkurs des noch unbekannten Unternehmens jederzeit massiv ansteigen! Nach Founders Metals ist jetzt Miata Metals (WKN: A3EHXQ) Ihre Gelegenheit noch frühzeitig einzusteigen und dabei zu sein - bevor der Markt die wahre Goldexplosion erkennt.

Günstiger geht kaum!

Mit einem aktuellen Aktienkurs von lediglich 0,78 CAD und einer Marktkapitalisierung von gerade einmal rund 33 Mio. CAD (rund 21,95 Mio. EUR) bietet Miata Metals (WKN: A3EHXQ) eine besonders attraktive Einstiegsmöglichkeit, insbesondere wenn man bedenkt, dass Founders Metals aktuell, nach einem Kursrücksetzer, mit fast dem 5-fachen (rund 158 Mio. CAD) an der Börse bewertet wird.

Die noch sehr günstige Bewertung sollte schon zeitnah der Vergangenheit angehören! Denn die neuesten erfolgreichen Explorationsarbeiten und die bevorstehenden Bohrungen sind der perfekte Katalysator für einen massiven Kursanstieg. Deshalb handeln Sie am besten schon jetzt, bevor es die anderen tun!

Das Beste Team im Geschäft: Führung mit Expertise und Weitsicht!

Bei jedem erfolgreichen Unternehmen spielt das Management eine entscheidende Rolle. Miata Metals (WKN: A3EHXQ) kann auch an dieser entscheidenden Stelle vollends punkten! Mit diesem Management, dass selbst einen hohen Anteil der ausstehenden Aktien hält, sollte nichts schiefgehen!

Dr. Jacob Verbaas, auch bekannt als Jaap, ist ein renommierter Geologe mit über 20 Jahren Erfahrung in der Mineralexploration. Er ist nicht nur ein Experte auf seinem Gebiet, er spricht sogar die Landessprache Surinams - ein unschätzbarer Vorteil bei der Erschließung und Entwicklung von Projekten vor Ort.

Jaab, ist ein erfahrener Explorationsgeologe mit einem breiten wissenschaftlichen und unternehmerischen Hintergrund in der Mineralien- und Rohstoffindustrie. Er besitzt einen B.Sc. und M.Sc. in Geologie von der Universität Utrecht in den Niederlanden und hat seinen Ph.D. in Geologie an der Simon Fraser Universityin Kanada erworben. Als registrierter professioneller Geologe bei den Engineers and Geoscientists British Columbia bringt er sowohl wissenschaftliche Expertise als auch praktisches Know-how in seine Führungsrollen ein.

Dr. Verbaas ist seit August 2022 Chief Executive Officer von Miata Metals Corp. und seit Januar 2023auch Direktor des Unternehmens. Zuvor hatte er zahlreiche Führungspositionen in verschiedenen Unternehmen der Rohstoffbranche inne, darunter als Interim-CEO bei Blackbird Critical Metals Corp., CEO bei CAVU Energy Metals Corp. und VP Exploration bei Flow Metals Corp. sowie Go Metals Corp. Seine Fachkenntnisse umfassen die Leitung von Explorationsprogrammen und die strategische Unternehmensführung in frühen Explorationsphasen.

Dr. Verbaas ist bekannt für seine Führungsqualitäten und seine umfassende Erfahrung in der Entdeckung und Erschließung von Mineralienressourcen, was ihn zu einer wichtigen Persönlichkeit in der internationalen Rohstoffindustrie macht.

Unterstützt wird Dr. Verbaas von einem erstklassigen Team, das ebenfalls eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Entdeckung und Erschließung von Rohstoffprojekten vorweisen kann.

John Wenger, der CFO des Unternehmens, ist ein erfahrener Finanzstratege und hat bereits bei mehreren börsennotierten Unternehmen herausragende Ergebnisse erzielt. Er ist seit 2006 ein registrierter Chartered Professional Accountant (CPA) bei den Chartered Professional Accountants of British Columbia und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Finanzleitung sowohl börsennotierter als auch privater Unternehmen.

Derzeit ist Herr Wenger Chief Financial Officer (CFO) und Corporate Secretary bei Miata Metals, bekleidet aber noch zusätzlich die Positionen des Vice President Corporate Strategy und CFO bei der an der TSXV gelisteten Contact Gold Corp.. In seiner Karriere hatte er zuvor leitende Rollen, unter anderem als CFO und Corporate Secretary bei Pilot Gold, sowie als CFO von Inflection Resources Ltd. und der Eureka Lithium Corp.. Er ist außerdem Direktor bei Gold Island, Inc. und unabhängiger Direktor bei Blackbird Critical Metals. Seine Laufbahn umfasst zudem führende Positionen als Präsident und CEO bei Roxgold, Inc., Non-Executive Director bei Surge Copper Corp., Direktor bei Navarre Minerals Ltd., und unabhängiger Direktor bei Capella Minerals Ltd. sowie Osprey Gold Development Ltd.

Seine umfassende Erfahrung erstreckt sich auch auf seine Zeit als Manager bei Ernst & Young LLP (Kanada), wo er von 2001 bis 2011 tätig war. Er war auch CFO bei Mineral Deposits Ltd. und Leviathan Resources Pty Ltd., und diente als VP Business Development bei Fronteer Gold, Inc..

Wenger erwarb seinen Bachelorabschluss an der Simon Fraser University und hat sich in der Finanz- und Bergbauindustrie als führender Stratege und Finanzmanager etabliert.

Dr. Luke Bickerton, VP Exploration, ist ein leidenschaftlicher Geowissenschaftler mit über 13 Jahren Erfahrung in der geologischen Forschung und Minerallagerstättenerkundung. Er hat einen Ph.D. in Mineral Deposits und Präkambrium-Geologie und ist spezialisiert auf die Erforschung und Modellierung von mineralisierten Lagerstätten. Seine wissenschaftliche und praktische Erfahrung macht ihn zu einem Experten in der Analyse und Kommunikation komplexer geologischer Konzepte.

Während seiner Karriere war Dr. Bickerton als Mitglied der Explorationsgruppe bei Teck Resources tätig, wo er sich auf Cu-Au-Porphyr-Mineralisierung in der kanadischen "Kordillere' konzentrierte. Seine Aufgaben umfassten die Kartierung des Grundgebirges, Bodenprobenahmen, Planung von Bohrlöchern,Kernprotokollierung sowie die Erstellung von 2D- und 3D-Lagerstättenmodellen. Er war in verschiedenen Phasen der Projekterkundung tätig, von der anfänglichen Zielbestimmung bis hin zu fortgeschrittenen Entwicklungsprojekten.

Zusätzlich unterstützte er Triumph Gold bei der Verwaltung von Diamantbohr-Explorationsprogrammenund der Ressourcendefinition auf einem Cu-Au-Porphyr-Projekt im "Yukon'-Territorium. Hier war er verantwortlich für die Kernprotokollierung, Ausrichtung von Bohrungen, detaillierte Kartierungen des Grundgebirges und von Gräben, sowie die Verwaltung von Probenversand und die Unterstützung bei der Lagerstättenmodellierung und Datenbankverwaltung.

Mit seiner breiten Erfahrung in der geologischen Feldarbeit und seiner Expertise in der Analyse und Modellierung von Mineralvorkommen bringt Dr. Bickerton tiefes Wissen und Fachkompetenz in die Exploration und Entwicklung von Mineralprojekten ein.

Nur ganz wenig Aktien handelbar! Das zeugt von starkem Insider-Vertrauen!

Rund 44 % der ausstehenden Aktien befinden sich in den Händen der Geschäftsleitung, Insidern und strategischen Inhabern. Dieses Engagement zeigt das Vertrauen, dass das Management und die Insider selbst in den Erfolg von Miata Metals (WKN: A3EHXQ) setzt.

Quelle: Miata Metals

Wenn das Führungsteam bereit ist, einen so großen Teil der Aktien zu halten, sollten Sie sich auch einige Stücke ins Depot legen.

Ein Vergleich zu Founders Metals - aber mit noch größerem Potenzial!

Lassen Sie uns den vorher bereits angesprochenen Vergleich mit Founders Metals noch einmal erwähnen. Miata Metals (WKN: A3EHXQ) steht heute an dem Punkt, wo Founders Metals mit der Entwicklung seines Projekts in Surinam begann und die spektakulären Kurssteigerungen ihren Ursprung fanden. Miata Metals (WKN: A3EHXQ) hat sogar noch einen entscheidenden Vorteil: Das Landpaket ist nämlich doppelt so groß und enthält, wie es ausschaut, einige der hochgradigsten Vorkommen, die je in dieser Region entdeckt wurden.

Miata Metals (WKN: A3EHXQ) besitzt derzeit 70 % der beiden Goldprojekte, arbeitet aber mit Hochdruck daran die Anteile kurzfristig auf 100 % zu erhöhen. Die Rahmenbedingungen sind vereinbart und somit sind sich die Parteien einig! Die Komplettübernahme der Projekte ist also nur noch Formsache!

Das bedeutet für Sie als Investor: Mehr Gold, mehr Potenzial und höhere Gewinne!

Miata Metals - Das Investment mit einem erstklassigen Chance Risiko Verhältnis!

Miata Metals (WKN: A3EHXQ) hat nicht nur fantastische Explorationsprojekte, sondern auch eine solide finanzielle Basis. Die letzte Finanzierungsrunde wurde bei einem Aktienpreis von 0,35 CAD abgeschlossen - eine klare Bestätigung, dass institutionelle Investoren von der Zukunft dieses Unternehmens überzeugt sind. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 0,78 CAD haben auch Sie noch die Möglichkeit, zu einem exzellenten Preis in dieses Unternehmen zu investieren und von der bevorstehenden Goldexplosion zu profitieren!

Fazit: Jetzt rein, bevor der Markt und die Aktie explodiert!

Die ersten Exporations-Ergebnisse von Miata Metals (WKN: A3EHXQ) deuten es bereits an, dass Unternehmen sitzt auf einem gigantischen Goldschatz. Sobald die Bohrungen beginnen, sollte sukzessive das volle Potenzial dieser Projekte offengelegt werden, weshalb der Aktienkurs spätestens dann jederzeit regelrecht explodieren kann. Denn die Analyse-Labore, benötigen, wie bereits erwähnt, für die Bohrkern-Auswertungen nur etwa zwei Wochen!

Während Miata Metals (WKN: A3EHXQ) "Sela Creek'-Projekt nur einen "Steinwurf" von Founders "Antino'-Projekt entfernt liegt, befindet sich Miatas zweites Projekt "Nassau' ebenfalls nur einen "Steinwurf" von sogar zwei produzierenden Minen, "Merian' von Newmont (3,9 Mio. Unzen Gold) und Zijins "Rosebel'-Mine (3,5 Mio. Unzen Gold), entfernt.

Wenn Sie also auf der Suche nach einer Investmentchance sind, die nicht nur Potenzial, sondern auch Substanz hat, dann ist die Zeit reif, um in Miata Metals (WKN: A3EHXQ) einzusteigen. Dieses Unternehmensteht noch ganz am Anfang einer Erfolgsgeschichte, die Sie nicht wirklich verpassen wollen. DieKombination aus technischer Expertise und unternehmerischem Geschick macht Miata Metals (WKN: A3EHXQ) zu einem Vorzeigeunternehmen im Rohstoffsektor!

Miata Metals (WKN: A3EHXQ) ist die "Goldchance" der näheren Zukunft und vor allem langfristig! Lassen Sie sich diese TOP-Chance nicht entgehen - investieren Sie jetzt und profitieren Sie schon kurzfristig von einem der aufregendsten Goldprojekte der Welt. Nur dann brauchen Sie sich später nicht grämen, weil Sie die "Founders Metals 2.0" vorbeiziehen gelassen haben.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Miata Metals, Internet, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: Miata Metals, Intro-Bild: stock.adobe.com

Dieser Werbeartikel wurde am 12. September 2024 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

