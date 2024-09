© Foto: Bodo Schackow/dpa



Angetrieben von der Einnahmenschwemme durch den Corona-Impfstoff hat Moderna zahlreiche neue Produkte in Angriff genommen - und scheint sich damit etwas übernommen zu haben. Was ist da los?Moderna steht vor großen Herausforderungen. Wie das Biotech-Unternehmen angekündigt hat, kann es die Gewinnschwelle wohl erst im Jahr 2028 erreichen - zwei Jahre später als ursprünglich geplant. Diese Verschiebung sowie enttäuschende Umsatzprognosen für 2025 drückten die Aktien des Unternehmens auf ein Vierjahrestief. Laut der neuen Prognose erwartet Moderna für 2025 Umsätze zwischen 2,5 und 3,5 Milliarden US-Dollar, was klar unter den Analystenerwartungen von 3,74 Milliarden US-Dollar liegt. Der Rückgang …