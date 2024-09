Neon Equity ist das einzige börsennotierte deutsche Impact Investing-Unternehmen. Anleger -haben die Möglichkeit, in die Aktien (A3DW40) der Gesellschaft zu investieren oder in die Neon Equity-Anleihe (A383C7). Impact Investing ist ein Anlagestil, der immer mehr an Bedeutung gewinnt. Ziel bei dieser Art der Geldanlage ist es, die Finanzmittel so anzulegen, dass sowohl eine auskömmliche wirtschaftliche Rendite als auch ein klar messbarer positiver Effekt für Umwelt und Gesellschaft erzielt wird. Diesen Anspruch hat auch Neon Equity für die Anleger.

Quelle

...

Den vollständigen Artikel lesen ...