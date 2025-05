EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

DN Deutsche Nachhaltigkeit: Beteiligung EasyMotion Tec erzielt hohes ESG-Scoring von 48 Punkten



DN Deutsche Nachhaltigkeit: Beteiligung EasyMotion erzielt hohes ESG-Scoring von 48 Punkten ESG-Scoring der EasyMotion Tec AG liegt 92 % über der Mindest-Investmentschwelle der Deutschen Nachhaltigkeit

Health- und Fitness-Lösungen von EasyMotion haben positiven Impact auf Gesundheit und Wohlbefinden

Ressourcenschonung und nachhaltige Materialien ebenfalls hervorgehoben im Rahmen der Analyse Frankfurt am Main, 02. Mai 2025 - Die DN Deutsche Nachhaltigkeit AG (ISIN DE000A3DW408) hat bei einer weiteren Beteiligungsgesellschaft ihren Impact-Investment Prozess durchgeführt. Die EasyMotion Tec AG hat im Rahmen des mehrstufigen und standardisierten Prozesses ein deutlich positives ESG-Scoring von 48 Punkten erzielt. Damit lag das Ergebnis 92 % über dem von der Deutschen Nachhaltigkeit definierten Investment-Schwellenwert von 25 Punkten. Mit der erfolgreich durchgeführten Analyse belegt die Deutsche Nachhaltigkeit erneut, dass ihre Portfoliounternehmen einen hohen, messbaren Impact-Grad aufweisen. EasyMotion Tec hat mit einem Scoring von 22 Punkten vor allem im Bereich Social sehr gut abgeschnitten. Mit der Fokussierung auf Healthcare- und Fitness-Anwendungen trägt das EasyMotion Tec-Geschäftsmodell aktiv zur Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Gesellschaft bei. Positiv bewertet wurden im Rahmen des Prüfprozesses u. a. die persönliche Sicherheit der Verbraucher, die durch die Hightech-Fitness Geräte von EasyMotion garantiert wird. Dies reicht von der Produktsicherheit über intelligente Sicherheitsfunktionen bis hin zur Nutzeraufklärung. Der Konzern gewährleistet somit die maximale Sicherheit für die Nutzer, sowohl im medizinischen als auch sportlichen Kontext. Des Weiteren haben transparente und zugängliche Verbraucherinformationen für EasyMotion hohe Priorität. Im Rahmen des ESG-Prüfprozesses wurden entsprechend u. a. die digitalen Informationen und Anleitungen der Health- und Fitnessprodukte sowie die gezielten Schulungen der Nutzer auf den Fitnessgeräten positiv benotet. Darüber hinaus spielt auch der Umwelt-Bereich, bei dem EasyMotion eine Bewertung von 15,5 Punkten erreicht hat, für den ganzheitlichen Health-Solutions Konzern eine große Rolle. So hat die Deutsche Nachhaltigkeit-Beteiligung u. a. ein zertifiziertes Rücknahmesystem über die Verwendung recycelbarer Materialien sowie die Integration von Zero-Waste-Konzepten bei Fertigungspartnern etabliert. Durch den Einsatz biobasierter Materialien bei seinen Produkten, modularen Bauweisen bei den Fitnessgeräten und Partnerschaften mit zertifizierten Recyclingdienstleistern leistet das Unternehmen einen aktiven Beitrag zur Ressourcenschonung. Der Investment-Prozess der Deutschen Nachhaltigkeit wurde gemeinsam mit den Nachhaltigkeitsexperten des wissenschaftsbasierten Netzwerks THE SEVENTEEN rund um Prof. Dr. Torsten Weber etabliert und wird bei allen Beteiligungsunternehmen durchgeführt. Der Prüfprozess basiert auf den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen sowie einem einzigartigen Scoring-Modell, das auf 40 ESG-Prüfkriterien aufsetzt. Der kumulierte Score bewertet Unternehmen auf einer Skala von -100 bis +100 in solche mit einem geringen und einem hohen Impact-Grad. Ole Nixdorff, CEO der Deutschen Nachhaltigkeit: "Dass mit EasyMotion Tec eine weitere Beteiligung von uns ein deutlich positives ESG-Scoring erzielt hat, bestätigt unsere Strategie als Pure Play Impact Investor. Wir untermauern unseren konsequenten Impact-Fokus durch unseren standardisierten Prozess objektiv und machen die positiven Effekte unserer Beteiligungen auf Umwelt und Gesellschaft transparent messbar." Über DN Deutsche Nachhaltigkeit Die DN Deutsche Nachhaltigkeit investiert in Impact-Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, zirkuläre Ökonomie, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist die Deutsche Nachhaltigkeit einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. Die Deutsche Nachhaltigkeit verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

DN@edicto.de www.deutsche-nachhaltigkeit.com



