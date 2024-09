Während die Aktie von Moderna zuletzt massiv unter Druck stand, konnte BioNTech mit einer starken Entwicklung punkten. Moderna verlor am Donnerstag nach einem schwachen Ausblick mehr als zwölf Prozent, was zunächst auch die Aktie von BioNTech belastete. Diese konnte aber aber sämtliche Verluste wettmachen und sogar mit einem kräftigen Plus schließen. Ab heute wird es derweil bei BioNTech spannend.Das Unternehmen präsentiert auf dem diesjährigen Kongress der European Society for Molecular Oncology ...

Den vollständigen Artikel lesen ...