Die Erzeugerpreise in den USA legten im August mit 0,2 Prozent etwas stärker als erwartet zu. Das führte gestern zu Kursgewinnen bei Dow Jones und Co. Der amerikanische Leitindex verbuchte ein Plus von 0,6 Prozent, der Nasdaq 100 fuhr ein Plus von einem Prozent ein. Bei den Einzelthemen geht es heute ...