Es war nicht die ganz große Überraschung, dass die EZB am Donnerstag die Zinsen abermals senkte und auch in der Höhe wurden die Anpassungen aufgrund der nachlassenden Inflation bereits erwartet. Dennoch tat es den Märkten gut, dass es nun Gewissheit gibt und am Ergebnis nicht mehr zu rütteln ist. Das bescherte dem DAX ein nettes Plus.Für die Commerzbank (DE000CBK1001) sind sinkende Zinsen zwar potenziell keine angenehme Entwicklung. Nachdem UniCredit bei der Frankfurter Bank einstieg, spielt es aber in den Augen der Aktionäre kaum noch eine Rolle. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...