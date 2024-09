Die Schweizer Kudelski-Gruppe hat den Verkauf ihrer Tochtergesellschaft SKIDATA an den schwedischen Sicherheitskonzern ASSA ABLOY erfolgreich abgeschlossen. Dies markiert einen bedeutenden Schritt in der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens, das sich nun verstärkt auf sein Kerngeschäft im Bereich digitaler Sicherheit konzentrieren will.

Fokus auf digitale Sicherheitslösungen

Mit dem Verkauf von SKIDATA, einem führenden Anbieter von Zutrittskontrollsystemen, setzt Kudelski konsequent auf die Weiterentwicklung seiner digitalen Sicherheitstechnologien. Dazu gehören insbesondere die Lösungen der Tochter NAGRAVISION, die kürzlich eine Partnerschaft mit dem französischen Fernsehsender France Télévisions zur Absicherung von Free-TV-Inhalten bekannt gab. Auch im Bereich IoT-Sicherheit konnte Kudelski zuletzt Erfolge verzeichnen und wurde als offizieller Sicherheitsüberprüfer für die Open Compute Project Foundation zertifiziert.

Die Kudelski-Aktie reagierte positiv auf die jüngsten Entwicklungen und legte im Wochenvergleich leicht zu. Analysten sehen in der Fokussierung auf das Kerngeschäft Potenzial für eine nachhaltige Erholung des Aktienkurses.

