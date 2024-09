Pressemitteilung der Photon Energy N.V.:

Photon Energy schließt 7,5-MWp-Solar-PV-Kraftwerk in Rumänien an das Stromnetz an

- Das Unternehmen hat ein weiteres Kraftwerk in Rumänien mit einer Erzeugungskapazität von 7,5 MWp in der Nähe von Faget, Kreis Timi?, fertiggestellt und ans Netz angeschlossen. - Das Kraftwerk Faget 3 ist das bisher größte im IPP-Portfolio der Gruppe und erhöht die Zahl der in Betrieb befindlichen Anlagen auf 100. - Die jährliche Gesamtproduktion des Kraftwerks wird voraussichtlich rund 11,1 GWh betragen, was 7,9 % der Gesamterzeugung des IPP-Portfolios der Gruppe im Jahr 2023 entspricht. - Das Unternehmen erwartet, in der Konzernbilanz für das dritte Quartal 2024 rund 2,5 Mio. EUR im sonstigen Ergebnis zu verbuchen, was sich positiv auf das ...

