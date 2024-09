In seinem August-Bericht meldete Photon Energy einen Anstieg der Produktion seiner PV-Anlagen um 27 % im Vergleich zum Vorjahr, der auf zusätzliche Kapazitäten und höhere spezifische Erträge zurückzuführen ist, trotz Ausfällen in Rumänien und Drosselungen in Australien. Die durchschnittlichen Strompreise stiegen auf 177 EUR/MWh, 14 % mehr als im Vorjahr, was zu einem Anstieg der Umsätze aus der Stromerzeugung um 50 % führte. Das Unternehmen schloss außerdem eine 7,5-MWp-Anlage in Rumänien an das Netz an, was die Eigenkapitalquote unterstützt. Darüber hinaus wurde die polnische Tochtergesellschaft von Photon Energy zum ersten anerkannten Energieaggregator, was die Voraussetzungen für eine Ausweitung der Dienstleistungen schafft. Die Analysten von mwb research behalten ihr Kursziel von EUR 2,50 und ihr Spek. BUY-Rating bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Photon%20Energy%20NV





