Hamburg (ots) -- Dr. Mark Forster, Principal Scientist, Global Life Sciences BAT, präsentiert neueste Ergebnisse der wissenschaftlichen Bewertung rauchloser Tabak- und Nikotinprodukte- Wissenschaft ist von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, Risikoreduzierung für Rauchende voranzutreiben- BAT befindet sich in einer Transformation mit einem klaren Unternehmenszweck: "A Better Tomorrow" durch "Building a Smokeless World" aufzubauenBAT befindet sich in einer Transformation mit einem klaren Unternehmenszweck: "A Better Tomorrow" durch "Building a Smokeless World" aufzubauen. Die Wissenschaft ist die treibende Kraft hinter der Transformation von BAT in ein überwiegend rauchfreies Unternehmen bis 2035.Mit Dr. Mark Forster, Principal Scientist, Global Life Sciences BAT, trägt BAT gleich zwei Mal auf der InterTabac dazu bei, Einblicke in die wichtige Forschung zu geben, die bei BAT betrieben wird, um rauchfreie Produktinnovationen wissenschaftlich zu untermauern."Wir haben die Chance, eine neue, rauchfreie Welt zu schaffen, die auf wissenschaftlicher Forschung und einem festen Bekenntnis zur öffentlichen Gesundheit beruht. Die Lösungen sind heute verfügbar. Alles, was erforderlich ist, ist, dass die relevanten Interessengruppen zusammenarbeiten, um der Risikoreduzierung für Rauchende und dem Wohlergehen von Millionen von Menschen weltweit Priorität einzuräumen", erläutert Dr. Mark Forster.Dr. Mark Forster live auf der InterTabac:- Panel "Future of Nicotine Technologies: Innovations and Advances in NGP Products" Moderation: Marc Reisner, Chefredakteur DTZ, TJI - Donnerstag, 19. September, 14:30-15:30 Uhr, Raum LONDON- Keynote "The Science Behind Tobacco Harm Reduction" - Freitag, 20. September, 14:50-15:15 Uhr, Raum LONDON -- Interviewanfragen: im Anschluss an die jeweiligen Vorträge oder nach AbspracheProduktneuheiten präsentiert das Multi-Category-Konsumgüterunternehmen BAT Germany in Halle 4, Stand C22.Die InterTabac ist die weltgrößte Messe für Tabakwaren und Raucherbedarf. Renommierte Branchenexperten geben Einblicke in neueste Entwicklungen. Eine bedeutende Rolle bei den Fachvorträgen und Podiumsdiskussionen nehmen in diesem Jahr die neuen Kategorien ein.Über Dr. Mark ForsterDr. Mark Forster arbeitet als Principal Scientist im Team für Biowissenschaften von BAT auf dem F&E-Campus in Southampton, Großbritannien. Er leitet die Zusammenstellung und Aufbereitung wissenschaftlicher Informationen über die nicht brennbaren Produkte von BAT für interne und externe Interessengruppen.Dr. Forster ist seit 14 Jahren bei BAT tätig und hatte verschiedene Funktionen im Bereich Wissenschaft und Innovation für die nicht brennbaren Produkte von BAT inne. Er hat einen Doktortitel in organischer Chemie.Über die BAT GruppeBAT ist ein führendes Multi-Category-Konsumgüterunternehmen. Unser Unternehmenszweck ist es, "A Better Tomorrow" durch "Building a Smokeless World" aufzubauen. Dies unterstreichen wir durch unser Bestreben, dass bis 2030 50 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher unsere nicht brennbaren Produkte konsumieren.BAT beschäftigt mehr als 46.000 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von 27,28 Milliarden GBP mit einem bereinigten operativen Gewinn von 12,46 Milliarden GBP.Aktuell nutzen 26,4 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher unsere nicht brennbaren Produkte, auf die im ersten Halbjahr 2024 17,9 Prozent des Konzernumsatzes entfielen. Wir sind entschlossen, uns zu einem überwiegend rauchfreien Unternehmen zu entwickeln, und haben uns das Ziel gesetzt, bis 2035 50 Prozent unseres Umsatzes mit nicht brennbaren Produkten zu erzielen.Das strategische Portfolio des Unternehmens besteht aus seinen globalen Zigarettenmarken und einem wachsenden Angebot an rauchfreien Nikotin- und Tabakprodukten. Dazu zählen unsere Vapour-Marke Vuse, unsere Erhitzermarke glo und unsere Modern-Oral-Marke Velo (Nikotin-Pouches). Diese Produkte der neuen Kategorien erzielen seit ihrer Einführung vor einem Jahrzehnt mittlerweile einen Jahresumsatz von mehr als 3 Milliarden GBP.Das Unternehmen bleibt nach wie vor bei der klaren Aussage, dass brennbare Zigaretten ernsthafte gesundheitliche Risiken mit sich bringen und dass die einzige Möglichkeit, diese Risiken zu vermeiden, darin besteht, mit dem Rauchen nicht anzufangen bzw. aufzuhören. Um zum Aufbau einer rauchfreien Welt beizutragen, ermutigt BAT diejenigen, die sonst weiterrauchen würden, dazu, vollständig auf unsere nicht brennbaren Alternativen umzusteigen - diese machen abhängig und sind nicht risikofrei.Wir reduzieren zudem unseren Verbrauch natürlicher Ressourcen, verbessern die Existenzgrundlagen der Farmer und verwirklichen unser Klimaziel: Net Zero bis zum Jahr 2050 in unserer gesamten Wertschöpfungskette.