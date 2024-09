Stellair und Stellair ACE reduziert das Ermüdungspotenzial und verbessert die Produktivität von Industrielackiererinnen sowie Industrielackierern

Graco Inc. (NYSE:GGG) ein führender Hersteller von Geräten zur Verarbeitung von Flüssigkeiten, stellt Stellair ACE und Stellair vor, die einzigen Industrie-Luftspritzpistolen, welche die Ergonomie-Leistungszertifizierung erhalten haben. Fortschrittliche Tests von United States Ergonomics beweisen, dass die manuellen Druckzufuhr-Spritzgeräte das Ermüdungspotenzial verringern und die Produktivität von Industrielackiererinnen sowie Industrielackierern erhöhen.

Graco's newest industrial air spray gun line includes Stellair (left) and Stellair ACE (right). Due to its durably unique carbon reinforced construction, Stellair ACE weighs 209 grams (7.4 ounces) about half the weight of comparable manual pressure feed spray guns. (Photo: Business Wire)

"Lackieren ist wirklich harte Arbeit", sagte Peter Linder, Vizepräsident für den Vertrieb in Nordamerika und das globale Produktmanagement für die Industrieabteilung von Graco. Er gehört zu den Führungskräften, die eine Schicht in einer Lackierkabine in einer Fabrik gearbeitet haben, um die Bedürfnisse von Industrielackiererinnen und Industrielackierern besser zu verstehen.

"Insbesondere meine Schulter tat am Ende des Tages weh", erinnerte sich Linder. "Diese Erfahrung hat mir gezeigt, dass wir eine Produktlinie für Spritzpistolen entwickeln müssen, so wie sie sich Lackierer und Lackiererinnen wünschen, weil sie zu ihrem Wohlbefinden beiträgt und die Arbeit beim Lackieren erleichtert."

Konstruiert für Industrielackiererinnen und Industrielackierer: Stellair ACE und Stellair

Während bei früheren Spritzpistolendesigns die Ergonomie berücksichtigt wurde, erkannte Graco die Bedeutung kontinuierlicher Verbesserungen durch die Einbeziehung von United States Ergonomics, einem globalen Unternehmen für ergonomische Beratung und Produkttests.

Die Zusammenarbeit führte zu den ersten Farbspritzpistolen, die für eine ergonomische Leistung zertifiziert sind.

Stellair ACE wiegt 209 Gramm (7,4 oz) bis zu 50 Prozent leichter als fast jede andere manuelle Druckluftspritzpistole dank ihrer langlebigen, einzigartigen kohlenstoffverstärkten Polymerkonstruktion. Stellair ACE benötigt bis zu 25 Prozent weniger Muskelkraft als vergleichbare industrielle Luftspritzpistolen.

wiegt 209 Gramm (7,4 oz) bis zu 50 Prozent leichter als fast jede andere manuelle Druckluftspritzpistole dank ihrer langlebigen, einzigartigen kohlenstoffverstärkten Polymerkonstruktion. Stellair ACE benötigt bis zu 25 Prozent weniger Muskelkraft als vergleichbare industrielle Luftspritzpistolen. Stellair mit Aluminium-Metallkonstruktion wiegt 410 Gramm (14,46 oz) und gehört damit immer noch zu den leichtesten Industriespritzpistolen auf dem Markt. Im Vergleich zu ähnlichen Luftspritzpistolen verringert Stellair die Muskelanstrengung um bis zu 18 Prozent.

Gewichtsreduzierung war nicht der einzige ergonomische Fortschritt, der in das neue Spritzpistolendesign einfloss. Gracos Ingenieure konzentrierten sich zudem darauf, Druckpunkte an den Händen zu minimieren, das Gesamtgleichgewicht der Pistole zu verbessern und die Schlauchflexibilität zu erhöhen. Untersuchungen und Tests von United States Ergonomics ermöglichten es, die Verbesserungen objektiv messen zu können.

Zertifizierung von U.S. Ergonomics

United States Ergonomics untersuchte und bewertete die Ergonomie von manuellen Luftspritzpistolen in drei kritischen Phasen: Designanalyse und -optimierung, Designbeurteilung und -test sowie ergonomische Bewertung. An jeder Phase waren professionelle Lackierfachleute beteiligt, die in industriellen Umgebungen arbeiten.

"Lackierer bewerteten die neuen Graco-Farbspritzgeräte durchweg als überlegen in Bezug auf Gewicht, Handlichkeit, Haptik, Gleichgewicht, Abzugskontrolle und Einstellbarkeit", sagte Kevin Costello, CPE, Präsident von United States Ergonomics. "Ihr Feedback war für die Ergonomie-Leistungszertifizierung wichtig. Wir erwarten, dass Feldversuche in Produktionslackieranlagen die formalen Zertifizierungsanforderungen erfüllen."

Weitere Informationen darüber, wie Stellair ACE und Stellair manuelle Luftspritzpistolen Industrielackiererinnen und Industrielackierern die erstklassige Ergonomie, Wartungsfreundlichkeit und Spritzleistung bieten, die sie benötigen, um Freude an ihrer Arbeit zu haben sowie hervorragende Leistungen zu erbringen, finden Sie auf www.graco.com/stellair.

INFORMATIONEN ZU GRACO

Graco Inc. bietet Technologie sowie Fachkenntnisse für den Umgang mit Flüssigkeiten und Beschichtungen in industriellen und gewerblichen Anwendungen. Das Unternehmen entwirft, fertigt und vermarktet Systeme sowie Geräte zum Fördern, Messen, Steuern, Dosieren und Sprühen von flüssigen und pulverförmigen Materialien. Graco mit Sitz in Minneapolis ist ein anerkannter Marktführer in seinen Spezialgebieten und beliefert Kundschaft auf der ganzen Welt in den Bereichen Fertigung, Verarbeitung, Bauwesen und Instandhaltung.

Gracos Industrieabteilung stellt Ausrüstung für die Flüssigkeitsverarbeitung und Flüssigkeitsdosierung her, welche hauptsächlich in industriellen Anwendungen zum Einsatz kommen. Zu den Produkten dieser Abteilung gehören Flüssigveredelungsgeräte, welche Flüssigkeiten auf Metalle, Holz und Kunststoffe auftragen, wobei der Schwerpunkt auf Lösungen liegt, die sich mühelos in Farbüberwachungs- und -steuerungssysteme integrieren lassen.

Weitere Informationen zu Graco Inc., finden Sie auf www.graco.com.

INFROMATIONEN ZU UNITED STATES ERGONOMICS

United States Ergonomics ist auf Produkt- und Arbeitsplatzergonomie spezialisiert. Das Unternehmen sorgt für nachhaltige Produktivitätssteigerungen, während ergonomische Risiken reduziert sowie Gesundheit und Sicherheit gewährleistet werden. United States Ergonomics betreibt ein hochmodernes Ergonomielabor, welches fortschrittliche Arbeitsplatzgestaltung, Produkttests und Zertifizierungen anbietet.

Eine Zertifizierung von United States Ergonomics zeigt an, dass ein strenges Prüfverfahren, welches von der International Ergonomics Association festgelegt wurde, abgeschlossen wurde. Ein Produkt, das zertifiziert wurde, bietet Benutzern messbare ergonomische Vorteile, indem es den Komfort und die Passform verbessert sowie die Risikofaktoren minimiert, die zu Verletzungen führen können.

Weitere Informationen zu United States Ergonomics finden Sie auf us-ergo.com.

