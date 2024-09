Der DAX hat sich zum Wochenstart eine kleine Verschnaufpause gegönnt. Der deutsche Leitindex ging am Montag mit einem leichten Minus von 0,4 Prozent auf 18.633,11 Zählern aus dem Handel. Am heutigen Dienstag könnte es beim DAX wieder ein paar Punkte nach oben gehen. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,3 Prozent höher auf 18.689 Zähler.Im Fokus steht der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch dieser Woche. Erwartet wird, dass die Fed ebenfalls die Zinswende einläutet, spekuliert wird ...

