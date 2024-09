Die meistgehandelten Produkte: BioNTech schüttelt Rivalen Moderna ab!

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt werden allmählich zuversichtlicherer, die Unsicherheit vor dem Zinsentscheid der Federal Reserve am Mittwoch spiegelt sich jedoch weiterhin leicht in der Entwicklung des DAX® wieder. Aktuell stehen Call-Optionsscheine auf Microsoft hoch im Kurs. Der Technologieriese hat gestern angekündigt ein Aktienrückkaufprogramm, im Wert von bis zu USD 60 Milliarden, zu genehmigen. Außerdem ist eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividende um 10% geplant.

Auch Long-Faktor-Optionsscheine auf Newmont sind heute gefragt. Mit dem Erreichen eines neuen Allzeithochs des Goldpreises gestern, hat sich auch der Aktienkurs von Newmont in den letzten Tagen positiv entwickelt. Als größter Gold-Produzent weltweit konnte das Unternehmen von den steigenden Goldkursen kräftig profitieren. Auch BioNTech Call-Optionsscheine sind heute wieder hoch im Kurs. Der Optimismus rund um die Onkologie-Pipeline und positive Analystenkommentare spiegeln sich stark im Aktienkurs wieder. Der Krebsantikörper BNT327 hat auf der ESMO-Konferenz in Barcelona Aufmerksamkeit erregt. Mit diesen positiven Nachrichten schafft es BioNTech sich von seinem Rivalen Moderna abzusetzen. Der amerikanische Impfstoffhersteller verlor in der letzten Woche aufgrund von einer unter den Erwartungen liegenden Umsatzprognose stark an Wert.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD8PZU 4,38 18700,10 Punkte 18278,19 Punkte 41,81 Open End DAX® Call HD818J 2,56 18700,10 Punkte 18463,32 Punkte 71,27 Open End DAX® Put HD6GFP 4,90 18700,10 Punkte 18225,17 Punkte 37,98 Open End Commerzbank AG Call HW0SND 11,93 157,925 EUR 3,85 EUR 1,35 Open End DAX® Put HD06WX 8,32 18702,10 Punkte 19524,45 Punkte 21,43 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.09.2024; 9:16 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Microsoft Corp. Call HC331D 7,19 431,41 USD 380,00 USD 5,80 18.06.2025 BioNTech SE Call HD07XM 3,36 123,53 USD 100,00 USD 3,31 18.06.2025 Apple Inc. Call HC7L5A 0,81 216,32 USD 250,00 USD 25,07 18.06.2025 DAX® Put HD04JS 0,65 18699,10 Punkte 15500,00 Punkte 299,22 17.12.2024 Amazon.com Inc. Call HD4XHM 2,92 184,89 USD 170,00 USD 5,73 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.09.2024; 9:27 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Long HD1GPF 0,81 18696,48 Punkte 17891,08 Punkte 25 Open End DAX® Short HC01RC 0,41 18703,60 Punkte 21739,23 Punkte -6 Open End Newmont Corp. Long HD747E 13,73 53,155 USD 39,86 USD 4 Open End Allianz SE Short HD3BG5 0,80 288,85 EUR 316,25 EUR -10 Open End DAX® Short HC7FDJ 0,57 18702,03 Punkte 19875,74 Punkte -15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.09.2024; 9:38 Uhr;

