DJ PTA-Adhoc: Beta Systems Software AG: Veränderung im Aufsichtsrat

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta/17.09.2024/14:00) - Beta Systems Software AG: Veränderung im Aufsichtsrat

Berlin, 17. September 2024 - Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Beta Systems Software Aktiengesellschaft (BSS, ISIN DE000A2BPP88), Herr Wilhelm K. T. Zours, hat die Gesellschaft heute darüber in Kenntnis gesetzt, dass er sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats im Hinblick auf einen etwaigen Interessenkonflikt aufgrund der mit der SPARTA AG geplanten Verschmelzung mit Wirkung zum 18. Oktober 2024 niederlegt. In seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der Mehrheitsaktionärin SPARTA AG wird Herr Zours der Gesellschaft weiterhin verbunden bleiben. Aufsichtsrat und Vorstand der Beta Systems Software AG haben diese Entscheidung mit Bedauern zur Kenntnis genommen und bedanken sich ausdrücklich für die langjährige Begleitung der erfolgreichen Entwicklung der Gesellschaft und die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Der Aufsichtsrat der Beta Systems Software AG besteht somit vorläufig aus fünf Mitgliedern und ist damit weiterhin voll beschlussfähig.

Mitteilende Person: Gerald Schmedding, Vorstand

Aussender: Beta Systems Software AG Adresse: Alt-Moabit 90d, 10559 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 30 726 118 0 E-Mail: ir@betasystems.com Website: www.betasystems.com

ISIN(s): DE000A2BPP88 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

