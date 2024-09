Die Roche-Aktie verzeichnete am Montag einen leichten Anstieg von 0,8% auf 266,30 CHF an der SIX Swiss Exchange. Dieser Aufschwung könnte mit der jüngsten Ankündigung des Unternehmens zusammenhängen, eine innovative Lösung zur Patientenüberwachung in Krankenhäusern einzuführen. In Zusammenarbeit mit dem Technologieunternehmen Respiree plant Roche, ab dem ersten Quartal 2025 Pilotprogramme in der Region Asien-Pazifik zu starten.

Vereinfachung klinischer Abläufe im Fokus

Das neue System kombiniert Roches cobas® pulse System mit Respirees Vitalzeichenüberwachung und verspricht, klinische Arbeitsabläufe erheblich zu optimieren. Medizinisches Personal kann damit Patienten in Echtzeit überwachen, ohne auf zentrale Arbeitsstationen zurückgreifen zu müssen. Diese Effizienzsteigerung könnte Roches Wettbewerbsposition im Gesundheitssektor festigen und möglicherweise zu einer positiven Entwicklung des Aktienkurses beitragen. Analysten prognostizieren für die Roche-Aktie ein durchschnittliches Kursziel von 271,11 CHF, was weiteres Wachstumspotenzial andeutet.

