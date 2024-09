Robert Courteau wird zum Executive Chair und Angel Mendez zum Lead Independent Director ernannt

Kinaxis Inc. (TSX:KXS), ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Supply-Chain-Orchestration, veröffentlicht heute ein Update zu seinem Unternehmen.

Wie das Unternehmen heute mitteilte, wurde Robert Courteau mit sofortiger Wirkung zum Executive Chair von Kinaxis ernannt und wird diese Funktion so lange ausüben, bis ein langfristiger CEO gefunden ist. Zuvor hatte Kinaxis bereits bekannt gegeben, dass John Sicard zum Jahresende 2024 in den Ruhestand treten wird und derzeit die Suche nach seinem Nachfolger läuft. In seiner Funktion als Executive Chair wird Herr Courteau weiterhin eng mit John Sicard und dem Führungsteam zusammenarbeiten, um die Strategie des Unternehmens umzusetzen, bis ein neuer CEO gefunden ist.

Außerdem meldete Kinaxis die Ernennung von Angel Mendez zum Lead Independent Director des Board of Directors.

In den letzten Monaten hat das Board of Directors bedeutende Maßnahmen eingeleitet, um die Strategie von Kinaxis und deren Umsetzung zu optimieren. Diese Schritte beinhalten auch die Beauftragung einer führenden Unternehmensberatungsfirma, die zusammen mit Kinaxis an Initiativen arbeitet, um den Wert zu steigern, die Rentabilitätsmargen zu verbessern und einen noch größeren Anteil am 16 Milliarden US-Dollar schweren Markt für Supply-Chain-Management-Software zu erobern.

"Kinaxis wird von einer starken Dynamik getragen, ist für seine Marktvision und Innovationskraft bekannt und arbeitet mit Nachdruck daran, das Unternehmen auf die nächste Ebene zu führen", erklärt Robert Courteau, Executive Chair. "Ich werde das Managementteam dabei unterstützen, die strategische Ausrichtung des Unternehmens weiter voranzutreiben. Das Board steht weiterhin in regem Austausch mit langjährigen und neuen Aktionären, um ihre Perspektiven auf das Unternehmen kennenzulernen. Ich freue mich auf die weitere enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen im Board und dem Management. Gemeinsam werden wir uns dafür einsetzen, dass das Unternehmen optimal dafür aufgestellt sein wird, einen wachsenden und nachhaltigen Wert für die Aktionäre zu generieren."

Das Board of Directors schätzt das Feedback der Aktionäre, und seit Bekanntgabe der CEO-Nachfolge hat die Unternehmensführung von Kinaxis im Dialog mit den Aktionären die besten Ansätze für die Zukunft erörtert. Das Board ist fest davon überzeugt, dass die weitere Umsetzung des strategischen Plans der beste Weg zur Maximierung des Shareholder Value ist. Um seinen Plan kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu evaluieren, hat das Unternehmen Goldman Sachs mit der finanziellen Beratung beauftragt.

Kinaxis verfügt über eine überzeugende Erfolgsbilanz und die Reputation, hervorragende Leistungen für Kunden und Aktionäre zu erbringen. Kinaxis ist KI-Marktführer mit seiner End-to-End-Orchestrierungsplattform Maestro und wurde zehnmal als Leader in Gartner's Magic Quadrant für Supply-Chain-Planungslösungen ausgezeichnet.

