Der DAX hat am Tag vor der Fed-Entscheidung noch einmal gut zulegen können und die Marke von 18.700 überwunden. Am Mittwoch richten sich die Blicke in die USA, wenn Jerome Powell am Abend die weitere Geldpolitik der US-Notenbank vorstellen wird. Auf Unternehmensseite lohnt ein Blick auf BMW, HelloFresh, Hornbach, Munich Re, Nordex und Telekom.

Den vollständigen Artikel lesen ...