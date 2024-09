Unterföhring (ots) -18. September 2024.Time to say goodbye. Ein letztes Mal übernimmt der Mini-Nerd die Prime Time am Montag: ProSieben zeigt ab Montag, 23. September 2024, um 20:15 Uhr an drei Montagen in Folge die finalen Folgen der siebten Staffel "Young Sheldon".Für das Serien-Finale haben sich die Macher der Serie etwas ganz Besonderes einfallen lassen: "The Big Bang Theory"-Hauptdarsteller Jim Parsons (Sheldon) und Mayim Bialik (Amy) geben sich die Ehre, denn Sheldon ist erwachsen geworden. Er lebt mit seiner Ehefrau Amy und den zwei Kindern zusammen und schreibt seine Memoiren ...ProSieben zeigt die finalen Folgen "Young Sheldon", ab 23. September, montags um 20:15 Uhr und auf Joyn.Pressekontakt:Stella LosackerContent Communicationsphone: +49 89 95 07- 1168email: Stella.Losacker@seven.onePhoto Production & EditingProgram Data ServicesAlexandra Schmittphone: +49 (0) 89 95 07 - 1322email: Alexandra.Schmitt@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5867250