Paris (www.fondscheck.de) - BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) hat heute die ersten beiden Aktien-ETFs einer neuen Reihe an Active Beta-ETFs aufgelegt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:BNP Paribas Easy Active Beta-ETFs kombinieren einen traditionellen Indexierungsansatz mit der Anwendung der hauseigenen ESG-Methodik von BNPP AM. Diese ETFs richten sich an Anleger, die ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Investment suchen, das sich an sich ändernde regulatorische Anforderungen und Label-Kriterien flexibel anpassen kann sowie einen relativ niedrigen Tracking Error gegen Vergleichsindizes (ohne ESG) anstrebt. ...

