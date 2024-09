DJ BASF plant IPO der Agrarchemie - Agentur

FRANKFURT (Dow Jones)--Der neue BASF-Chef Markus Kamieth will auf einem Kapitalmarkttag in der nächsten Woche einem Bloomberg-Bericht zufolge Pläne für einen Börsengang des Agrarchemiegeschäfts in einigen Jahren ankündigen. Kamieth könnte überdies die Bereitschaft signalisieren, Teile des Geschäfts mit Beschichtungen (Coatings) zu verkaufen oder für sie nach Partnern zu suchen, schreibt die Nachrichtenagentur unter Verweis auf mehrere mit dem Thema vertraute Informanten.

Möglicherweise werde es auch Informationen zu Zukunftsplänen für das Batteriematerialien-Geschäft geben, schreibt Bloomberg.

Ein Konzernsprecher wollte sich dazu auf Anfrage von Dow Jones Newswires nicht äußern. "Wir kommentieren keine Marktgerüchte", sagte er. Der Chemiekonzern veranstaltet am 26. und 27. September einen Kapitalmarkttag.

Die Aktie von BASF legte infolge der Nachrichten zu, in der Spitze gewann sie 5,7 Prozent.

September 18, 2024

