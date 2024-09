Der DAX ist am Mittwoch im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 18.711,49 Zähler kaum verändert aus dem Handel gegangen. Nachdem die Fed nun den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte gesenkt hat, dürfte dies dem deutschen Leitindex am Donnerstag neuen deutlichen Schwung verleihen. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen ein Prozent höher auf 18.895 Zähler. Damit rückt das bisherige Rekordhoch bei 18.990 Punkten wieder näher.Auf der Terminseite ist es am Donnerstag ...

