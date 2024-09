Eine große Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed am Vorabend könnte den deutschen Leitindex DAX am Donnerstag näher an sein Rekordhoch heranführen. Der Broker IG berechnete das Börsenbarometer rund 30 Minuten vor Handelsbeginn 0,7 Prozent höher auf 18.833 Zähler. Zur bisherigen Höchstmarke vom Monatsanfang bei 18.990 Punkten fehlen dem DAX nurmehr 157 Punkte oder knapp ein Prozent. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde am Morgen 0,8 Prozent höher indiziert.Alle aktuellen Entwicklungen sehen ...

