Die BASF-Aktie erlebte in den letzten Tagen eine deutliche Bewegung an der Börse. Auslöser waren Spekulationen über einen möglichen Börsengang der Agrarchemiesparte des Unternehmens. Laut Medienberichten plant der Chemiekonzern, noch in diesem Monat eine Reihe von Umbauplänen anzukündigen, wobei auch die Zukunft der Agrar- sowie der Beschichtungssparte zur Diskussion stehen soll. Der Unternehmensbereich Agricultural Solutions wird dabei mit bis zu 18 Milliarden Euro bewertet, was etwa 45% der aktuellen BASF-Marktkapitalisierung entspräche. Experten sehen in einem möglichen Börsengang die Chance, den wahren Wert des Agrarsegments hervorzuheben und die Bewertungslücke zu Wettbewerbern zu schließen.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der jüngsten Kursschwankungen halten Analysten an ihrer positiven Einschätzung

