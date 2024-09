NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BASF wegen Spekulationen über eine mögliche Abspaltung der Agrarchemie- und Beschichtungsgeschäfte mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Fraser würde eine solche Maßnahme "neutral bis positiv" bewerten, wie sie in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar schrieb. Für die Bewertung anhand der Summe der Konzernteile könnten sie von Vorteil sein. Sie merkte an, BASF habe bereits mitgeteilt, dass die beiden Geschäftsbereiche zu rechtlich separaten Einheiten werden sollen. Sie seien außerdem nicht Teil des Verbundkonzepts von BASF, dem die Ludwigshafener weiterhin verpflichtet seien./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2024 / 09:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



