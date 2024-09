Die SMT Scharf AG gibt bekannt, dass die Vereinbarungen zwischen den vormaligen Mehrheitsaktionären der Gesellschaft und der Yankuang Energy Group Company Limited mit Sitz in der Provinz Shandong, China, über den Erwerb einer Beteiligung von insgesamt ca. 52,66% an der SMT Scharf AG gemäß den Bedingungen der unterzeichneten Aktienkaufverträge erfolgreich vollzogen wurden, wobei die Vollzugsbedingungen ordnungsgemäß erfüllt wurden oder auf sie verzichtet wurde. Der Kaufpreis beträgt 11,10 EUR pro Aktie, vorbehaltlich der konkreten Anwendung des in der Ad-hoc-Mitteilung vom 1. März 2024 genannten ...

