Die Roche-Aktie zeigte am Handelstag eine volatile Entwicklung an der SIX Swiss Exchange. Zu Beginn notierte der Kurs bei 271,00 CHF, schwankte im Tagesverlauf zwischen 267,90 CHF und 271,00 CHF und schloss schließlich mit einem leichten Minus von 0,1 Prozent bei 268,10 CHF. Das Handelsvolumen belief sich auf 228.908 Aktien. Trotz der aktuellen Schwäche weist die Aktie noch Potenzial auf: Vom 52-Wochen-Hoch bei 288,20 CHF trennen sie lediglich 7,50 Prozent.

Analysten optimistisch für die Zukunft

Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividendenausschüttung von 9,82 CHF je Aktie, was einer leichten Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 271,11 CHF, was auf eine positive Einschätzung der zukünftigen Entwicklung hindeutet. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinn von 18,57 CHF je Aktie erwartet. Die Veröffentlichung der Q4 2024-Kennzahlen ist für den 30. Januar 2025 geplant.

Anzeige

Die neusten Roche-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Roche-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...