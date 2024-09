Bereits in den vergangenen Handelstagen konnten sich die Chemie-Aktien erholen. Und die Pläne vom Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck würden den energieintensiven Chemiekonzernen BASF, Evonik und Covestro durchaus in die Karten spielen. Denn er will in Zukunft die Industrie von hohen Netzentgelten und damit bei den Strompreisen entlasten. Der Grünen-Politiker sagte bei einem Besuch des Stahlherstellers Georgsmarienhütte, er werbe und kämpfe dafür, dass die Industrie eine Entlastung bekomme, ...

