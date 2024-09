Die erste Zinssenkung der Fed seit mehr als vier Jahren hat der DAX mit etwas Verspätung gefeiert und am Vortag dann doch neue Rekorde aufgestellt. Vor dem Hexensabbat am Freitag nehmen die Anleger allerdings ein paar Gewinne mit, was den Zug aber nicht aufhalten sollte. Knorr-Bremse, SAP und TUI stehen ebenfalls auf dem Gaspedal, was man von Mercedes-Benz nicht behaupten kann.

