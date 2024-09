Führungskräfte von Airbus, Swiss Re, Roche und anderen Unternehmen werden am 7. und 8. Oktober in Frankfurt erwartet

Führungskräfte von Airbus, Swiss Re, Roche, Post Office Group und anderen Unternehmen kommen am 7. und 8. Oktober 2024 in Frankfurt am Main zum dritten, jährlich stattfindenden ISG Digital Business Summit DACH zusammen. Dort diskutieren sie ihre Pläne und Erwartungen mit Blick auf künstliche Intelligenz (KI) und andere neue Technologien sowie deren Einfluss auf eine verbesserte Kunden- und Mitarbeitererfahrung sowie auf das Wachstum von Unternehmen.

Die Veranstaltung wird von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem führenden, weltweit tätigen Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment ausgerichtet. Der Summit findet zu einer Zeit statt, in der die tatsächlichen Erfahrungen mit KI und GenAI an die Erwartungen von Unternehmen nicht heranreichen. Jüngste Untersuchungen von ISG zeigen, dass Unternehmen mit ihren KI- und Automatisierungsinitiativen weniger zufrieden sind als mit denen anderer technologiebasierter Dienstleistungen.

Der ISG Star of Excellence CX Insights Report für das zweite Quartal 2024 ist eine vierteljährliche Untersuchung zur Zufriedenheit von Unternehmen mit ihren Service- und Lösungsanbietern. Ihr zufolge erhielten neue Technologien mit einem Wert von 70,1 die insgesamt niedrigste durchschnittliche Customer Experience-(CX-)Bewertung. GenAI erreichte mit 68,46 die schlechteste Bewertung in diesem Segment.

"Das Gleichgewicht zwischen den Vorteilen und der Komplexität bei der Einführung neuer Technologien ist heute eine der größten digitalen Business-Herausforderungen für Unternehmen", sagt Iain Fisher, Direktor bei ISG und Gastgeber der Veranstaltung. "Auch wenn unsere Studie zeigt, dass die Erwartungen der Unternehmen an KI und ihre Erfahrungen mit ihr derzeit noch auseinanderklaffen, ist dies in den frühen Anwendungsphasen neuer Technologien nicht ungewöhnlich. Unternehmen werden weiterhin in KI investieren, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Aber sie brauchen begleitende Beratung und starke Partnerschaften, um dabei erfolgreich zu sein."

Der ISG Digital Business Summit, der in der SPARK-Event Location stattfindet, wird sich mit den Markttrends, den technologischen Entwicklungen und dem sich ändernden Verbraucherverhalten befassen, die heute geschäftliche Innovationen vorantreiben. Die Vorträge befassen sich mit KI und maschinellem Lernen, Nachhaltigkeit, neuen Geschäftsmodellen, dem transformativen Potenzial verschlankter technologischer Infrastruktur sowie mit der übergreifenden Verbesserung des Kunden-, Mitarbeiter- und Anwender-Erlebnisses von Technologie.

Zdravko Mladenov, ehemaliger Group Chief Digital and Information Officer bei der Post Office Group, wird am ersten Tag der Veranstaltung eine Keynote halten, in der er über die Modernisierung von Bestandstechnologien bei der Post Office Group berichten wird. Die Post Office Group ist das größte Einzelhandelsnetzwerk in Großbritannien.

Am ersten Tag gibt es außerdem eine Podiumsdiskussion über die neuesten digitalen Markttrends und ihre Auswirkungen auf Unternehmen und Branchen. Teilnehmer sind Dave Drodge, Leiter der digitalen Transformation bei Roche, und Nick East, Leiter der Wirtschaftsberatung bei VML, einer global agierenden Marketing- und Kommunikationsagentur. Hinzu kommen von ISG-Experten geleitete Runden über die nächste Welle digitaler Innovationen.

Am zweiten Tag der Veranstaltung werden Greg Ombach, Senior Vice President und Group Head of Disruptive Research and Technology bei Airbus, sowie Manu Pandey, Vice President of Customer Experience bei Swiss Re, in der Podiumsdiskussion "New Business Models: Das Versprechen der generativen KI" diskutieren, wie neue KI-zentrierte Geschäftsmodelle das Business aller Branchen weltweit einschneidend verändern könnten.

Weitere von ISG-Experten geleitete Panels diskutieren unterschiedliche Ansätze der KI-Ethik und der Straffung digitaler Infrastrukturen. Weitere Themen sind die Kostenoptimierung und Tools zur Schaffung von Business-Mehrwert, der Aufbau eines Experience Management Office und einer Kultur von erstklassigem Service sowie Nachhaltigkeit im Rahmen der neuesten deutschen und EU-Vorschriften. Im Rahmen der ISG Startup Challenge werden an diesem Tag zudem Unternehmer ihre Geschäftsinnovationen einer Jury zur Abstimmung durch das Publikum vorlegen.

"Unternehmenskunden erwarten von neuen Technologien beschleunigte Produkt- und Serviceeinführungen am Markt, schnellere Problemlösungen und eine bessere betriebliche Effizienz. Sie sind jedoch unsicher, wie sie diese gewünschten Ergebnisse erreichen können", so Fisher. "Dienstleistungs-Anbietern und -Partnern eröffnen sich hier große Chancen. Zugleich ist die Erwartung an sie hoch, IT-Landschaften transparent zu machen, die komplexe Anwendungsfälle und Governance-Rahmenwerke ermöglichen, welche wiederum Voreingenommenheiten von KI-Algorithmen vorbeugen, die Privatsphäre der Nutzer schützen und andere ethische Aspekte berücksichtigen.

Accenture und Unisys sind Sponsoren des ISG Digital Business Summit. CIOInsights, CIOReview, CIO TechWorld, Digital Workplace Group, Hifo.co, HRM Outlook, ICON Outlook, Procurement League, das Technology Business Management Council und Telecom Reseller sind Medienpartner.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung bietet die Veranstaltungs-Website.

