Unternehmen verbessern ihre Verteidigungsfähigkeiten mit neuen Technologien, um an der Spitze der globalen Entwicklungen zu bleiben, so der Bericht von ISG Provider Lens

Laut einem neuen Forschungsbericht, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem globalen, auf KI spezialisierten Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, veröffentlicht wurde, integrieren Luft- und Raumfahrt- sowie Technologieunternehmen in Europa rasch KI und andere fortschrittliche Technologien in Systeme der nächsten Generation. Dies ist zum Teil auf Initiativen der Europäischen Union (EU) zur Förderung von Innovationen im Verteidigungsbereich zurückzuführen.

Der Bericht "2025 ISG Provider Lens Aerospace and Defense Services and Solutions" für Europa kommt zu dem Ergebnis, dass Unternehmen Fortschritte in den Bereichen elektronische Kriegsführung, Raketensysteme, Cybersicherheit und anderen Bereichen nutzen, um den europäischen Verteidigungsanforderungen gerecht zu werden. Als Reaktion auf den anhaltenden Krieg in der Ukraine unternimmt die EU Schritte zur Konsolidierung und Stärkung des Verteidigungssektors in der Region. Auch die zivile Luftfahrtindustrie wächst, angetrieben durch die Erholung der Nachfrage im Flugverkehr und Nachhaltigkeitsinitiativen.

"Die europäische Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie befindet sich in einer rasanten digitalen Transformation", so Andreas Fahr, Partner und Leiter des Bereichs Fertigungsindustrie bei ISG in EMEA. "Diese Transformation wird durch den Wettbewerbsdruck und die Kundenanforderungen sowohl in der zivilen Luftfahrt als auch im Verteidigungsbereich vorangetrieben."

Zu den beschleunigten Digitalisierungsbemühungen der Unternehmen gehört laut dem Bericht die Integration von KI, Cloud-Plattformen und digitalen Zwillingen in ihre gesamten Betriebsabläufe. Diese Investitionen verbessern die Effizienz, Transparenz und datengestützte Entscheidungsfindung und versetzen Unternehmen in die Lage, ihre Agilität und Geschwindigkeit zu steigern.

Laut ISG verbessern KI-Innovationen europäischer Unternehmen bereits militärische Systeme. KI-gestützte Predictive Analytics und Entscheidungshilfetools steigern die Effizienz von Managementsystemen auf dem Schlachtfeld. Mithilfe von KI entwickeln Unternehmen autonome Systeme wie Drohnen für den Einsatz in militärischen Aufklärungsmissionen und Kampfeinsätzen. Autonome Systeme finden auch Anwendung zur Verbesserung der Abläufe in der zivilen Luftfahrt.

Europäische Unternehmen erhöhen ihre Investitionen in Raumfahrtsysteme, da dieser Sektor wächst, heißt es in dem Bericht. Steigende Investitionen in Satellitentechnologie, kommerzielle Raumfahrtdienste und Weltraumforschungsmissionen verleihen diesem Bereich neue Impulse.

Viele Unternehmen arbeiten laut ISG mit agilen mittelständischen und spezialisierten Anbietern zusammen, um fortschrittliche digitale Lösungen zu planen, zu entwerfen und zu implementieren. Diese Anbieter erleichtern vielen Kunden die schnelle Einführung neuer Technologien wie KI, Blockchain und digitale Zwillinge und helfen ihnen so, den sich wandelnden operativen und strategischen Anforderungen gerecht zu werden. Sie sind führend bei der Einführung von Automatisierung, Cloud-Plattformen und sicherer Kommunikationsinfrastruktur und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Integration in Altsysteme.

"Innovationen in der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungsbereich in Europa werden messbare Auswirkungen auf militärische und kommerzielle Anwendungen haben", so Harish B, Manager und Principal Analyst bei ISG Provider Lens. "Anbieter versetzen europäische Hersteller in die Lage, Fortschritte zu beschleunigen."

Der Bericht untersucht auch andere Trends, die sich auf europäische Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsunternehmen auswirken, darunter die Umstrukturierung regionaler Lieferketten und die Auswirkungen der Konsolidierung unter Dienstleistern.

Weitere Einblicke in die Herausforderungen für Luftfahrt- und Verteidigungsunternehmen in Europa sowie Empfehlungen von ISG zu deren Bewältigung finden Sie in der ISG Provider Lens Focal-Points-Zusammenfassung hier.

Für 2025 hat ISG Provider Lens zwei Berichte zu Dienstleistungen und Lösungen für die Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie in Europa veröffentlicht: einen Bericht, der das gesamte Ökosystem der Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie untersucht, und einen zweiten Bericht, der sich ausschließlich mit mittelständischen und spezialisierten Anbietern befasst.

Der Bericht "2025 ISG Provider Lens Aerospace and Defense Services and Solutions" für Europa bewertet die Fähigkeiten von 41 Anbietern in vier Quadranten: Engineering, Design und Innovation Gesamtökosystem, Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) und Aftermarket Gesamtökosystem, Lieferkettenbetrieb und Logistikmanagement Gesamtökosystem sowie Technologietransformation und Beratung Gesamtökosystem.

Der Bericht nennt Accenture, Capgemini, HCLTech, IBM, Infosys und TCS als führende Anbieter in allen vier Quadranten. Akkodis und Cognizant werden in jeweils drei Quadranten als führende Anbieter genannt. Atos, Cyient, Deloitte, DXC Technology, EY, PwC, Randstad Digital und Tech Mahindra werden in jeweils zwei Quadranten als führende Anbieter genannt. Expleo, Genpact, LTTS und Thales S.A. werden jeweils in einem Quadranten als führend genannt.

Darüber hinaus werden Genpact, LTTS, PwC und Randstad Digital in jeweils einem Quadranten als "Rising Stars" Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" nach Definition von ISG genannt.

Eine angepasste Version des Berichts ist bei Akkodis erhältlich.

Der Bericht "2025 ISG Provider Lens Aerospace and Defense Services and Solutions (Mid-Sized and Specialists)" bewertet die Fähigkeiten von 19 Anbietern in drei Quadranten: Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigungsdienstleistungen mittelständische und spezialisierte Unternehmen, Engineering, Design und Innovation mittelständische und spezialisierte Unternehmen sowie Technologietransformation und Beratung mittelständische und spezialisierte Unternehmen.

Der Bericht nennt Cyient, LTTS und Tata Elxsi als führende Anbieter in allen drei Quadranten. AXISCADES, Bertrandt, Microland und Quest Global werden in jeweils zwei Quadranten als führende Anbieter genannt. Centum Electronics und ITC Infotech werden in jeweils einem Quadranten als führende Anbieter genannt.

Darüber hinaus wird eInfochips in einem Quadranten als "Rising Star" ausgezeichnet.

Eine angepasste Version des Berichts ist bei LTTS erhältlich.

Der Bericht "2025 ISG Provider Lens Aerospace and Defense Services and Solutions" für Europa ist für Abonnenten oder als Einmal-Kauf auf dieser Webseite für den Gesamtbericht zum Ökosystem und auf dieser Webseite für den Bericht zu mittelständischen und spezialisierten Unternehmen erhältlich.

