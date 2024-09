ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nestle von 95 auf 91 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Guillaume Delmas kürzte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar seine Erwartung an den Gewinn je Aktie in den Jahren 2024 und 2025. Dies begründete er mit einem niedrigeren organischen Wachstum, der operativen Marge und Währungseffekten. Er rechnet damit, dass die Jahresziele nach unten korrigiert werden. Eine Prognose für 2025 dürfte es zu diesem Zeitpunkt noch nicht geben. Was die mittelfristigen Wachstums- und Margenziele betrifft, erwartet der Experte eine Bestätigung./tih/ag



ISIN: CH0038863350

