For the following instruments, the Product Assignment Group in Xetra (MIC: XETR) will change with effect from 23 September 2024:

Instrument Mnemonic ISIN Product Assignment Group (old) Product Assignment Group (new)

HYPOPORT SE HYQ DE0005493365 SDX1 (partitionID 55) MDX1 (partitionID 55)

SCHOTT PHARMA AG & CO KGaA 1SXP DE000A3ENQ51 SDX1 (partitionID 55) MDX1 (partitionID 55)

ENCAVIS AG ECV DE0006095003 MDX1 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)

ENCAVIS AG z.Verk. ECV1 DE000A4BGGQ8 MDX1 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)

EVOTEC SE EVT DE0005664809 MDX1 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)

DEUTSCHE EUROSHOP AG DEQ DE0007480204 GER0 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)

BAYWA AG VINK.NA.O.N. BYW6 DE0005194062 SDX1 (partitionID 55) GER0 (partitionID 55)

BAYWA AG BYW DE0005194005 SDX1 (partitionID 55 GER0 (partitionID 55)

Open orders in the instruments affected by the changes will not be deleted. For further information please call the Cash Markets Operations Helpline, tel. +49-69-211-1 14 00.

© 2024 Xetra Newsboard