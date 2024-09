Sanofi verzeichnet einen bedeutenden Fortschritt in der Behandlung von Multipler Sklerose. Das Unternehmen präsentierte auf der ECTRIMS-Konferenz 2024 in Kopenhagen positive Ergebnisse aus der HERCULES-Phase-3-Studie für den Wirkstoff Tolebrutinib. Bei Patienten mit nicht-schubförmiger sekundär progredienter Multipler Sklerose (nrSPMS) verzögerte Tolebrutinib die Zeit bis zum Einsetzen einer bestätigten Behinderungsprogression um 31% im Vergleich zu Placebo. Diese Ergebnisse könnten einen Wendepunkt in der Behandlung von MS darstellen, da bisher keine wirksamen Therapieoptionen für diese spezifische Patientengruppe verfügbar waren.

Auswirkungen auf die Marktposition

Die vielversprechenden Studienergebnisse könnten Sanofis Position im hart umkämpften MS-Markt stärken. Das Unternehmen plant, in der zweiten Jahreshälfte 2024 mit den globalen Zulassungsanträgen für Tolebrutinib zu beginnen. Sollte die Zulassung erfolgen, könnte dies einen signifikanten Einfluss auf Sanofis Umsatzentwicklung und Marktanteil im Bereich der MS-Therapien haben. Anleger beobachten die Entwicklung genau, da innovative Behandlungsmethoden für chronische Erkrankungen oft erhebliches Potenzial für Pharmaunternehmen bergen.

