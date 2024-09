Aktien Wochenrückblick - die Märkte setzen auf das Ende der Inflation. Letzte Woche die EZB, diese Woche die FED - und dann noch beherzt mit einem "grossen" Zinsschritt nach unten. Alles perfekt? Wenn's passiert ist es schon wieder vergessen - so auch bei der ersten, so lange diskutierten Zinssenkung der FED. Kurzer Jubel - DAX auf Allzeithoch - und dann schon wenig später, am Freitag wieder auf rückwärts. Am Verfallstag der EUREX, sowieso schon relativ nervöser Handel, ging der Markt wieder auf Tauchstation. Nichts wildes, aber so kurz nach der Zinssenkung wieder business as usual? Wäre auch ...

