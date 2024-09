© Foto: Intel Corporation



Kriegt Intel nochmal die Kurve? Zwei Interessenten stehen offenbar bereit, um dem strauchelnden Chip-Pionier unter die Arme zu greifen.Wie Bloomberg am Montagmorgen meldet, hat der Private-Equity-Riese Apollo Global Management ein milliardenschweres Investitionsangebot für Chip-Konzern Intel abgegeben. Insidern zufolge ist der Vermögensverwalter bereit, bis zu 5 Milliarden US-Dollar in den angeschlagenen Chiphersteller zu investieren. Dies wird als Vertrauensbeweis in Intels laufende Restrukturierungsstrategie unter CEO Pat Gelsinger gewertet. Unterdessen hat Konkurrent Qualcomm Gespräche mit Intel aufgenommen, um eine mögliche freundliche Übernahme des gesamten Unternehmens zu erörtern. …