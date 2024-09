EQS-News: TitanSafe Schließfachanlagen GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

Taufkirchen, den 23. September 2024 - Die TitanSafe Schließfachanlagen GmbH erreicht einen weiteren wichtigen Meilenstein ihrer Expansionsstrategie: Die Eröffnung der ersten Filiale markiert die Fortsetzung der ambitionierten Wachstumsstrategie, mit der TitanSafe bis Ende 2025 insgesamt elf neue Standorte in deutschen Großstädten eröffnen will.



Derzeit werden noch finale Gespräche mit Lieferanten und strategischen Partnern geführt, um die Eröffnungen zügig voranzutreiben. TitanSafe sucht dazu aktuell nach Büroleitern, Empfangsmitarbeitern sowie Assistenzen der Geschäftsführung, die dem Wachstumskurs begleiten und die hohen Ansprüche an Kundenservice und Organisation sicherstellen.



Im Rahmen eines kürzlich geführten Interviews erläuterte TitanSafe CEO Perez Arcila die Bedeutung der Münchner Filiale für den Expansionskurs. Das vollständige Interview finden Sie unter https://www.bondguide.de/interviews/titansafe-moechten-zum-marktfuehrer-fuer-schliessfachanlagen-im-deutschsprachigen-raum-avancieren/ .



Die Expansion wird durch die erfolgreiche Platzierung der TitanSafe-Anleihe an der Frankfurter Börse unterstützt, die seit dem 01. August im Freiverkehr an der Frankfurter Börse unter der WKN A383EA gehandelt werden kann. Mit einem festen Zinssatz von 11 Prozent und einer Bonusverzinsung im Falle der Eröffnung jeweils weiterer Filialen bietet die Debütanleihe eine attraktive Investitionsmöglichkeit für institutionelle wie private Anleger. Das Vertrauen der Investoren bestätigt den klaren Fokus der TitansSafe. https://www.boerse-frankfurt.de/anleihe/de000a383ea2-titansafe-schliessfachanlagen-gmbh-11-24-30 .



Die TitanSafe Schließfachanlagen GmbH hat sich auf hochsichere Schließfachanlagen spezialisiert. Das Unternehmen plant den Aufbau eines bundesweiten Filialnetzes von Schließfachanlagen, die rund um die Uhr 24/7 an 365 Tagen im Jahr zugänglich sind. Mit einem starken Fokus auf Innovation, Sicherheit und exzellenten Kundenservice strebt TitanSafe an, der führende Anbieter von Schließfachlösungen zu werden. Interessierte Anleger sind eingeladen, den Wertpapierprospekt auf der Webseite unter www.titansafe.de/investorrelations einzusehen. Kontakt:

TitanSafe Schliessfachanlagen GmbH

Email: info@titansafe.de

Web: www.titansafe.de

Tel: +49 89 99734167



