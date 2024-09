Der Goldpreis erhält neue Impulse durch die fallenden Zinsen in den USA. Auch das Übernahmekarussell dreht sich, aber der Chef von Barrick Gold warnt. Anleger sollten die Entwicklung in 2010 im Auge behalten. Viel Nachholpotenzial hat die Aktie von Globex Mining. Das Geschäft des Mineninkubators ist risikoreduziert und rund die Hälfte der Projekte sind im Edelmetallsektor. Bei TUI boomt das Geschäft. Unter anderem will man stärker im Luxus-Segment wachsen. Dennoch scheinen Anleger und Analysten von der Aktie nicht überzeugt zu sein. Zu Recht?

Den vollständigen Artikel lesen ...